【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯 無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸
在家都可以神還原餐廳的白咖喱香茅豬排飯！身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了「白咖喱香茅豬排飯」食譜，在家都可以吃碟頭飯，而且不用白咖喱粉、不加鬆肉粉、不油炸、材料在超市可買到，「唔洗四圍搵街市東亞香料」，送飯一流！
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材料：
|新鮮豬排
|3塊
|洋蔥
|少許
|蔥花和炸乾蔥粒
|適量
醃料：
|香茅
|半支（切碎）
|南薑
|1片（切碎）
|魚露
|1茶匙
|豉油
|1/2茶匙
|糖
|1茶匙
|麻油
|少許
|生粉
|1/2茶匙
香料湯底材料：
|香茅
|2支（拍扁）
|南薑
|2塊（切片）
|檸檬葉
|2片（撕去中間葉莖）
|雞湯
|1盒（細盒裝~250mL)
|水
|100mL
白咖喱材料：
|普通咖喱粉
|1湯匙
|香料湯底
|300mL
|橄漿
|1罐（細罐裝~170mL）
|鹽
|1/2茶匙
|糖
|1/2茶匙
|生粉水
|2湯匙（水：生粉= 2：1）
做法：
1. 新鮮豬排用刀背拍鬆，加入醃料醃30分鐘。
2. 在小鍋中加入所有香料湯底材料，煮滾後，轉小火煮15分鐘至香料出味，備用。
3. 在平底鍋中下1湯匙油，加入咖喱粉炒出香味，加入香料湯底和椰漿煮滾，下鹽和糖調味，下生粉水埋芡，煮至濃稠。
4. 在平底鍋中下1湯匙油，抹走豬排上的香料，放入鍋中加蓋煎至兩面金黃（這塊豬扒0.5cm厚，每邊煎45秒）
5. 在碟中放上白咖喱汁，豬扒切件，放上生洋蔥卷，撒上蔥花和炸乾蔥碎即成。
小貼士：
1.煎豬扒最緊要加蓋來煎，不要走肉汁，不用煎太耐，一般0.5~1cm豬扒，每邊煎45秒至1.5分鐘就夠。
2.若不喜歡吃生洋蔥，可以在煮白咖喱汁，埋芡前，放入洋蔥一起煮熟。
3.食譜中的香料全部來自超市中的冬蔭公包，不用四圍搵齊材料。
4.咖喱粉和普通黃咖喱粉就可以，若找得到白咖喱粉，咖喱顏色會白一點，但其實味道一樣。
5.食譜中的雞湯和椰漿份量都改良至用全罐或全盒份量，不會用剩一點點又浪費。
以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。
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責任編緝：蕭雅文