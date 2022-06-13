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【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯　無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸

休閒消費 11:24 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Missta教大家煮在家碟頭飯—白咖喱香茅豬排飯 。

在家都可以神還原餐廳的白咖喱香茅豬排飯！身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了「白咖喱香茅豬排飯」食譜，在家都可以吃碟頭飯，而且不用白咖喱粉、不加鬆肉粉、不油炸、材料在超市可買到，「唔洗四圍搵街市東亞香料」，送飯一流！

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材料：

新鮮豬排 3塊
洋蔥 少許
蔥花和炸乾蔥粒 適量

醃料：

香茅 半支（切碎）
南薑 1片（切碎）
魚露 1茶匙
豉油 1/2茶匙
1茶匙
麻油 少許
生粉 1/2茶匙

香料湯底材料：

香茅 2支（拍扁）
南薑 2塊（切片）
檸檬葉 2片（撕去中間葉莖）
雞湯 1盒（細盒裝~250mL)
100mL

白咖喱材料：

普通咖喱粉 1湯匙
香料湯底 300mL
橄漿 1罐（細罐裝~170mL）
1/2茶匙
1/2茶匙
生粉水 2湯匙（水：生粉= 2：1）
    點擊圖片放大
    +11
    +10

做法：

1.　新鮮豬排用刀背拍鬆，加入醃料醃30分鐘。

2.　在小鍋中加入所有香料湯底材料，煮滾後，轉小火煮15分鐘至香料出味，備用。

3.　在平底鍋中下1湯匙油，加入咖喱粉炒出香味，加入香料湯底和椰漿煮滾，下鹽和糖調味，下生粉水埋芡，煮至濃稠。

4.　在平底鍋中下1湯匙油，抹走豬排上的香料，放入鍋中加蓋煎至兩面金黃（這塊豬扒0.5cm厚，每邊煎45秒）

5.　在碟中放上白咖喱汁，豬扒切件，放上生洋蔥卷，撒上蔥花和炸乾蔥碎即成。

小貼士：

1.煎豬扒最緊要加蓋來煎，不要走肉汁，不用煎太耐，一般0.5~1cm豬扒，每邊煎45秒至1.5分鐘就夠。

2.若不喜歡吃生洋蔥，可以在煮白咖喱汁，埋芡前，放入洋蔥一起煮熟。

3.食譜中的香料全部來自超市中的冬蔭公包，不用四圍搵齊材料。

4.咖喱粉和普通黃咖喱粉就可以，若找得到白咖喱粉，咖喱顏色會白一點，但其實味道一樣。

5.食譜中的雞湯和椰漿份量都改良至用全罐或全盒份量，不會用剩一點點又浪費。

以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文

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