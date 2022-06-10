【3區污水陽性】涉西半山多座住宅、屯門建生邨等　港府派20萬個快測包

▲ 近日多區污水陽性，圖為政府昨於將軍澳進行圍封強檢。(譚以諾攝)

政府今日（10日）表示，中西區、屯門區及大埔區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關污水陽性地區如下：

中西區：承德山莊、明珠台、芝蘭台、康苑、康威園、敦皓、全景大廈、李園及美景臺

屯門區：建生邨、新圍苑、兆軒苑、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、豐連、珀御、悅湖山莊及兆禧苑

大埔區：怡雅苑、明雅苑、新興花園、運頭塘邨、逸雅苑及景雅苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴