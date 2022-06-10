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【麥花臣開騷】盧巧音演唱會門票售罊加推網上直播　樂迷不退票令Candy感動

娛樂 17:41 2022/06/10

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盧巧音於6月26日假麥花臣場館舉行音樂會。

盧巧音（Candy）將於6月26日假麥花臣場館舉行「盧巧音時間綫音樂會」，距離上次售票演出已經3年，這次Candy與團隊將以「時間綫」為主題，希望帶大家重溫由1998年出道至今的經典歌曲。是次音樂會反應熱烈，所有門票已經售罊，演出將同步設網上直播。

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四面舞台

是次舞台設計以生命之花為主題，Candy希望透過環型的四面舞台，多角度與觀眾近距離接觸。她亦想趁音樂會沿著時間綫回顧過去，與歌迷一起展望自己；更透露會實現粉絲願望，準備一些他們特別想聽或者是Candy較少在演唱會表演的歌曲。

最令歌迷期待的不單止有過往的作品，Candy較早前推出的全新作品《控制狂》，幕後班底除了有Jimmy Fung、Lillian Wong與Johnny Choi，盡顯Candy的一貫型格，編曲更有丈夫、KOLOR成員Sammy及Robin參與，期待她於音樂會化身為控制狂的首次演繹。

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樂迷堅持不退票

原定於1月舉行的音樂會因疫情延期，Candy表示十分感動，「個個都話唔退飛，個個都話等我，好感動呀，痴線㗎你哋，我愛你哋呀！」為了報樂迷，她積極預備是次演出，除了跑步外，亦有打拳及作帶氧訓練，「唔單止可以鍛鍊強度同體能，亦都想練氣令到唱歌時穩定啲。」

她亦表示休息是很重要的一環：「喺呢五個月當中我反而將成個project放低咗、比自己鬆一下。近呢兩個月先至重新pick up返個project嘅所有嘢，包括rundown、song list等等，希望keep住個新鮮感。」

Candy亦很貼心知道許多歌迷未必可以入場收看是次演出，所以特意加設網上直播，除了與海外朋友分享歌單喜悅，感謝他們的踴躍支持，亦希望讓大家可以收睇直播感受現場氣氛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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