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【脫髮治療】飲蔬菜汁減肥兩個月瘦36磅致脫髮　36歲港女接受中醫治療3個月恢復髮量【附食療】

醫生診症室 14:36 2022/06/11

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本港36歲女子極速減肥，兩個月減了36磅，導致營養失衡而脫髮。

胡亂減肥可致脫髮！註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例指，本港一名36歲女子靠喝蔬菜汁，兩個月極速減了36磅，惟致脫髮，髮量減少約1/4。李醫師指，這是因為極速減肥，減肥過度導致營養失衡而脫髮。接受中醫治療約3個月後，該患者髮量回復正常。

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極速減肥營養失衡而脫髮

李廣冀醫師受訪時指，該女子不吃飯，只喝蔬菜汁減肥，一餓就喝，兩個月減去36磅。相隔兩個月後，她開始出現脫髮問題，每日掉髮超過100條。持續1個月後，她求診中醫。

李醫師表示，初診時，發現她髮量減少1/4，頭髮失去彈性，且比較油膩，屬於「彌漫性脫髮」。除了脫髮，她還有咳嗽，肺氣不足的情況。接受中醫治療2個月，服用中藥，脫髮量明顯減少。其後，她再服用一個月份量的藥鞏固，目前髮量已經恢復正常。

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每日掉髮逾100條即屬脫髮

李醫師解釋，若有10,000條頭髮準備在三個月內脫落，即是每日脫落111條。先天遺傳因素，以及後天壓力、生活習慣、飲食失衡也會導致脫髮。女性體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部分人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。

治療及改善方法

李醫師指出，上述36歲女患者出現彌漫性脫髮問題，需服用中藥改善，另也需調整生活習慣。

內服中藥

  • 服用補益肝腎、止咳的藥材，例如：桔梗、射干、七寶美髯丹、六味地黃、靈芝等。

調整生活習慣

  • 建議早睡，因為11時睡覺有助補肝血。髮為血之餘，人體有餘力，有氣血才能自然髮囊與頭髮。

生髮食療

這類脫髮患者適合食用以下4款食療，改善髮質，烏髮生髮：

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記者：黃泳欣

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