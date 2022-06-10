【死因研訊】菲傭離世死因研訊續　法醫對重複做家務過勞致死有保留

▲ 前香港大學病理科副教授、專家證人馬宣立今作供。（梁錦麟攝）

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，死因研訊今（10日）續。專家證人馬宣立今作供稱，工作過勞雖然會引致疾病，但亦要涉及食物不足等因素才會致死，至於重複做家務會否過勞致死，馬則對此有所保留。

前香港大學病理科副教授、專家證人馬宣立今作供稱，當人在長期飢荒下，皮下脂肪、肌肉會轉化成熱量，因此會變成皮包骨，而從死者的解剖圖片中，未發現死者受到飢荒，雖然解剖報告未有提及死者脂肪、肌肉的詳細情況，但死者的BMI指數正常。

馬續指，解剖報告中提及死者子宮有良性纖維瘤，或會令死者流更多經血，若月經過多，或會出現貧血，或令人易攰易暈。是次解剖未發現死者有不尋常，但解剖亦未能發現器官功能有否改善。而死者在救護員到場約3小時前或已離世。

馬再指，法醫解剖前會先了解死者背景，若顯示出死者有過勞工作，亦會作評估。但香港少有過勞致死的情況，工作過勞雖然會引致疾病，但亦要涉及食物不足等因素才會致死，至於重複做家務會否過勞致死，馬則對此有所保留。

終年46歲的死者Leonita Quinto Arcillas於2016年由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後期間離世。早前庭上透露，死者的僱主已於今年初移民。

聆訊下周一（13日）續。

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記者：梁錦麟