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【打擊違例貨車】新界一連3日發逾1800張告票　警方拘3人

社會 17:31 2022/06/10

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（警方圖片）

警方今日（10日）表示，在6月6日至9日打擊違例貨車，發逾1800張告票，拘捕3名司機。

警方在社交網站指，警方在新界多區進行代號「捷風」的交通執法行動，共拘捕3名司機，分別涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「 駕駛時無駕駛執照」 及「欠交法庭罰款」。另外，警方亦發出257張交通違例告票、1,574張定額罰款通知書、10張傳票，以及拖走70輛懷疑違規的貨車到汽車扣留中心作檢驗。

警方提醒市民，如車輛沒有接受妥善的維修及保養，一旦發生意外，司機及車主有機會被控《道路交通(車輛構造及保養)規例》內的相關條文，最高可被判處監禁6個月及罰款1萬元。

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責任編輯：余思嵐

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