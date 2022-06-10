【猴痘病毒】港府將猴痘列入法定呈報傳染病　訂三個應變級別

▲ 衞生署衞生防護中心公布猴痘準備及應變計劃。（資料圖片）

政府今日（10日）刊憲，將猴痘納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1的表列傳染病，及訂為《預防及控制疾病規例》（第599A章）下的「指明疾病」。衞生署衞生防護中心亦公布猴痘準備及應變計劃，分為「戒備」、「嚴重」和「緊急」3個應變級別，若猴痘在本港出現或爆發時，當局將立即啓動計劃。

衞生防護中心發言人說，為應對猴痘對本港構成的潛在風險，政府把猴痘訂為法定須呈報傳染病，以加強本港監測和應對此疾病的能力，若醫生有理由懷疑有病人感染猴痘，便須向衞生署呈報個案。

至於應變計劃分為3個應變級別，衞生防護中心發言人說，計劃劃分各應變級別相應的指揮架構，並制訂框架，讓不同政府部門和機構得以協調，按議定的機制採取行動，以減低猴痘在本港的患病和死亡人數。發言人補充，當局會繼續與世衞保持緊密聯繫，密切留意外地錄得的猴痘感染個案和世衞的最新建議，亦呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快求醫。



應變計劃已上載衞生防護中心網頁。《修訂規例》及《公告》將於6月15日提交立法會省覽。

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責任編輯：黃悅晴