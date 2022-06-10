【公民科】教國安法「照讀教材」列不當教學例子　教育局分享會籲慎選態度正面教師

▲ 公民與社會發展科去年9月在中四級展開，特首林鄭月娥曾到訪中學親自講解。（政府新聞處資料圖片）

取代高中通識科的公民與社會發展科推展近1年，教育局昨（9日）起連續兩日向學界舉辦4場公民科分享會，展示重點視學發現的不當教學例子，有教師曾以「費事講錯嘢」為由，播片帶過港區國安法的相關內容，被批態度輕佻；教師亦不應「照讀PowerPoint（教學簡報）」；首兩場特別提醒學校管理層慎選新科教師，留意教師應具備正面態度價值觀。有與會校長有感局方對新科教學要求較高，要求學校在多項規範下以高水準執行。

教育局分享會列舉不當教學例子 有教師首堂教「何謂通識科」

4場公民科籌備工作分享會，昨日首兩場對象為中學校監、校長，今日兩場則針對副校長及公民科科主任。與會校長之一、創知中學校長黃晶榕表示，多名教育局官員在會上講解課程規劃、教學，以至教師人手編配等問題，引述局方提到有公民科教師仍「死守通識科內容」，在公民科首課教「甚麼是通識科」，未有跟從局方發放新課程框架，並涉獵「政治訴求」等內容。

黃晶榕亦引述有官員多番強調公民科課堂為學生帶出的「感受係好緊要嘅」，提到有教師在涉國安法的教學簡報寫上「有人認為國安法是內地硬套給香港」，談及16個國安重點領域時稱「都唔知點解呢啲重點會納入呢個範疇」等；另有教師在課堂上說「播片好啲，費事講錯嘢」，有官員在會上批評有關教師教學態度及語調輕佻，「有不恰當的幽默感」。

據知局方在會上提醒教師不應「就咁讀PowerPoint」，應該要有更豐富演繹，惟有不願具名的與會中學校長估計，只有少數教師會照讀教材，但由於新科首年推行，內容又較敏感，加上有官員在場觀課，或會有教師表現得更謹慎。

局方亦在會上稱近期到一間學校視察時，發現校內保存寫有「明日大嶼缺乏環境評估」、自2014年起未更換的壁報板，並提及有學校未處理不當的圖書館藏書。另有學校教國旗、國歌內容時，稱「因為有《國旗法》、《國歌法》，所以必須尊重國旗和國歌」，被局方質疑是「屈服權威」，並非真心教導學生，強調即使無相關法例，也應該予以尊重。

局方亦提醒校長、校監要多加留意教師人手編配，有與會校長引述局方反問「係咪教過通識科就識得教」，籲校方留意教師是否帶有政治立場，並指校長責無旁貸，不能「假手於人」，全交給科主任監察，應多了解「教學進度表」及親身「睇堂」；局方又指原則上所有學科教師都可任教新科，但強調新科重視正面價值觀、國家觀念及國民身份認同等，黃晶榕引述局方指教師「應該要有正面積極態度，否則唔適宜任教」。

黃晶榕認為局方列出負面例子，有助提高學校管理層對於教學以至圖書館藏書的敏感度，認為當局應公開相關內容予更多前線教師參考。有不願具名的校長形容分享會氣氛嚴肅，「感覺好嚴謹、要好高水準去執行新科，要喺好多規範嘅情況下，做到好多效果。」該校長坦言學校管理層難以拿捏管理力度，「太緊感覺上好唔信任老師，做得太少又驚局方唔滿意。」教育局回覆表示，冀通過是次分享會，回饋學界本學年重點視學的觀察和學校須關注事項，包括課程規劃、學與教、人手安排及課程資源方面值得注意的例子，讓學校管理人員較易掌握，反思改善，「這並不表示學校普遍有相關情況」。

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記者：馮琪雅