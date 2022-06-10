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【新冠疫情】立法會議員陳祖恒初步確診　鄰座林健鋒、劉業強兩次快測呈陰性

政治 17:42 2022/06/10

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陳祖恒（中）。（資料圖片）

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒初步確診，目前與同住家人正接受居家檢疫。昨日坐在陳祖恒前面的經民聯林健鋒表示，今日做了兩次快速測試，均呈陰性。

另外，昨日會議坐陳祖恒左側的經民聯劉業強，今日早上及下午，也分別作了快速測試，結果也是陰性。

陳祖恒表示，今日在家中自行接受新冠快速檢測，初步結果呈陽性，已向立法會秘書處及衞生署通報相關情況，目前與同住家人正接受居家檢疫。他已安排辦事處職員在家工作，並要求他們盡快接受檢測，未來兩周，會根據自身身體情況，在家跟進和處理立法會事務。

昨日為特首林鄭月娥最後一次出席答問會，陳祖恒也有出席會議，當時除了全體90名議員出席會議，也有多名官員到場。

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責任編輯：林曉君

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