【正能量】末期癌病人辭世後瞥見窗外有彩虹　腫瘤科醫生行醫15年感受深刻

▲ 《不可不知的癌症瑣碎事》兩本著作內容豐富，黃醫生指靈感來自病人源源不絕有關生活起居的問題。（曾耀輝攝）

知悉患上癌症，相信每一個人都會憂心戚戚，連串疑問湧現：還可以活多久？會進行哪些治療？道聽塗說的誤解更多：不可以吃雞因含激素、煮食要走油鹽糖……過度戒口，結果身體虛弱，抗癌路上更力不從心。

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊與助手潘潔欣齊撰新書《不可不知的癌症瑣碎事2》，貼身貼地講解癌症病人最常問的疑惑、掃除種種誤解。

《不可不知的癌症瑣碎事2》由癌症資訊網慈善基金策劃及出版，出書緣起，黃麗珊醫生指癌症病人求醫時，九成九的患者問的問題都是一樣而且瑣碎，大熱問題包括：可不可以吃雞和中藥？要用哪種洗頭水沐浴露？可否按摩扮靚染髮搽指甲油？甚至是多吃了兩口白飯，會否有礙病情。「生活的平常事，在病人眼中可以感到很困擾，也希望在醫生口中得到正確的答案。」

▲ 黃麗珊醫生（右）與助手潘潔欣著書講癌症二三事，希望能釋除癌病患者的疑慮，減少擔憂。（曾耀輝攝）

這類問題因為實在問得太多，最初黃醫生是在Facebook開始撰文，愈寫愈多，足夠付梓結集出書。她和助手潘潔欣繼去年出了第一本癌症著作後，今年再接再厲，內容上更增加了熱門的「癌症病人如何瞓好啲」、保健產品、移居海外癌症治療銜接及費用等。

「其實我對外國的癌症治療與保險情況不算很認識，但病人問得多也想納入這內容，於是便請教有相關知識的醫生朋友解答。」

抗癌可否食中藥？

癌症病人頭號煩惱是可否食雞及飲牛奶，隨後是可否服用靈芝、雲芝及其他中藥。「可否服食中藥沒有一個絕對答案，不是不可行，但必須非常小心。新一代中醫會知道哪些中藥在治療期間可用，也能與西醫有溝通，病人中西合璧治癌也很普遍了。」

此書四分三內容來自黃醫生，而潘潔欣的角色，是書中後半部是她的個人分享。「我寫的原因是我沒有讀過醫學、也未從事過相關工作。機緣巧合進入了醫療機構工作，而且主要範圍是要接觸癌症這嚴重疾病，每日聽著病人的分享，令我有不少個人感受，在書中抒發心情。」

黃醫生行醫接近15年，她腦海中有兩個深刻個案。一個患上棘手的陰道惡性黑色素瘤女病人，肺積水令她十分辛苦，病人對病情心裏有數，只望餘下日子能減少痛苦，惟家人對治療意見不一，黃醫生向病人家人逐一分析及開解，與其進行不必要的治療增添病人身心折騰，倒不如好好珍惜僅餘的時光，向她講述四道人生——道愛、道謝、道歉、道別。「病人臨終前在家人陪伴在側安詳而去，那時候恰巧我望到窗外有一道彩虹，我當作是病人送給我的。」

▲ 甲殼類的海鮮進食海洋微生物為主，有機會重金屬成分比較高，因此癌症病人盡量避免進食蟹和蠔，而蝦、鮑魚及海參一般都適合癌症患者食用。（iStock）

看病人也看其家人

第二個難忘個案是一對同患癌的夫婦，女的患乳癌，他們有四個兒子，帶媽媽求診時，黃醫生會叮囑兒子們要好好照顧父母。女病人病情起起伏伏，有段時間稍為穩定後，她的丈夫傳來肺癌復發的壞消息，擔當起照顧角色的太太，癌症再次惡化並擴散至腦，病情並不樂觀。但在她意識迷糊時，仍清楚認得到黃醫生，答謝她的照料，黃醫生也答允她會好好照顧她的丈夫。到今時今日，女病人的丈夫病況雖有反覆，但仍勇敢面對。「我的深刻感受是，家人之間總互有連繫，腫瘤科很多時也不是只醫病人一個人，更多時像家庭科醫生，兼要接觸及關顧患者的家人。」

這些年來，她欣喜癌症治療進程有大躍進。我初入行時，癌症治療及藥物都不多，病人的存活率不高，但近年各種治療推陳出新，有不同藥物可用外，也延長了患者的壽命，由不治之症，演變為慢性病，病人的生活質素也大大改善。好多病人初時說驚看不到仔女畢業，現在連仔女結埋婚、生兒育女都睇到。」

▲ 不少癌症病人誤以為不能進食雞，黃醫生指只是雞皮動物脂肪比較多且高熱量，去皮雞胸肉及去皮、去脂肪雞髀肉是建議食用的。（iStock）

疫情對治癌的影響

新冠疫情輾轉兩年多，黃醫生指不少癌症病人情況變差，令她心痛。「先是有病人因疫情怕外出求醫，延遲醫治令病況惡化，見過有病人首次求醫，乳房腫瘤已達15cm並擴散肺部，骨轉移亦壓著神經綫。她是HER2受體陽性的乳癌病人，治療本可很有把握處理，但求醫實在太遲了，最後病人也溘然而逝。」

另外，疫情也延緩了病人的治療時間，如病人不慎感染了新冠肺炎，此時也不能進行癌症的相關治療，會影響病人的心情。「癌症現今已是慢性病，社交生活有助患者放鬆情緒，但疫情時不少病人不敢外出怕受感染，親友靠電話、電腦熒幕為他們打氣鼓勵，效果也大打折扣，或多或少削弱了病人抗病的鬥心。」

記者：周美好