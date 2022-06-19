【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚　Candice說：我們要學懂自愛【有片】

人生中能夠找到一份自己熱愛，並願意用一生時間投入的工作並不容易，因為當中你會遇到不同的難關，甚至會有想放棄的念頭，所以必需要擁有堅強的意志，很愛這份工作才能走到最後，特別是在這個五光十色的娛樂圈，要打滾更為不易。

就如入行15年的趙希洛（Candice）初踏入娛圈並不獲父母支持，惟她沒有放棄，一直默默堅持，以行動力證自己有多愛做一位演員。

即使至今，趙希洛的演技獲毋庸置疑，她接受TOPick專訪直言仍會不斷努力做好自己，望父母能為她感驕傲：「用了人生一段很長時間，做了一份他們不喜歡的工作，知道他們是較難接受，所以希望盡力做好自己，對他們有所交待，會為我感到高興。」

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【十八年後的終極告白2.0】趙希洛再登「癲」峯 與譚凱琪攤牌過招鬥演技

與山聰首演夫婦

回望Candice過去的演藝之路，多年來用心演戲，更演出過無數的瘋癲角色深入民心，被大眾封為「御用癲婆」。早前在劇集《金宵大廈2》再次挑戰自己，在平行時空飾演霸氣「四爺」，令人拍案叫絕！

到近日熱播的《十八年後的終極告白2.0》，Candice在劇中演畫廊老闆娘Joyce一角呈現全新感覺給觀眾，更與好友陳山聰首次飾演兩夫妻。

她指今次在角色的服飾上花了不心思，特意與山聰襯到絕，望做到猶如碧咸與太太Victoria的感覺 ：「想令所有人都知我們是對夫妻，打造Joyce and Jason是名人夫婦的感覺，有很多場口與山聰都會夾一夾服飾。我與他說：『你很愛美，但相信沒試過有個拍檔每場戲都與你齊襯衫。』」

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

太入戲難抽離

劇中她的角色是事業型女性，對人對事都有甚高要求，凡事都望做到最好，Candice直言原來不知不覺間在戲外亦投入在這角色中，並被朋友指她「抽離不了」。

她說：「當時有位好朋友覺得我入了角色，例如那種的生活和做人態度，並不讓自己有停下來 。加上那段時間我狂做運動，做了1個小時瑜伽後，再跑5K，以前的我從未試過，而且當時要同時拍兩套劇，就連睡覺時間都不夠，但仍堅持每天這樣做，所以朋友覺得我入了戲。」

不過Candice指當時不覺自己「入咗戲」，反而感激有此角色令她的意志變得更強：「我的角色是一位很能幹和堅強的女士，而現實中的我沒有那麼大的堅持 ，但是我演了她後， 我的意志力較平時的我強很多。」

▲ （陳詠琪 攝）

喊得令人心痛

在劇中有一幕講Candice因為連環經歷小產之痛，站在天台上想輕生，大展喊功，演繹內心傷痛的不同層次演釋，被觀眾讚演得出色。

原來她為這場戲喊足4.5小時，在情緒的拿揑絕對有難度，難怪Candice直言這角色對她是大挑戰，皆因要同一時間轉換多種情感，呈現出不同的情緒。

這幕能夠演得如此刻骨銘心，Candice表示有向身邊朋友「取經」：「我有朋友有類似經歷，所以我有聽她們的分享。其實真的會有很大壓力和感想，我相信很多媽媽當知道自己的子女有事都會很擔心，所以我透過她們的分享放在Joyce這個角色身上。」

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自爆喊戲是弱項 努力克服

外界大讚Candice的喊功有層次，可她卻自爆喊戲是其弱項，皆因入行前常壓抑自己真實情緒，不喜歡在別人面前輕易流淚。

她回憶說：「很早便知喊戲是弱項， 因為我是種不喜歡在別人面前哭 ，而且在小時候就學懂不論工作還是怎樣，都不應帶着情緒外出，這些負面情緒應留在很私人的地方才展露 。但當在演戲需要在很多人或嘈吵的環境下，表露自己最深的感受，對於我來說是很困難。」

因此，Candice為克服這弱項，在公眾地方下不斷練哭：「那段時間搭任何交通工具，特別是在很多人包圍自己時，都會想盡方法流淚。不管是聽音樂還是看電影，都用盡自己能力流淚，不斷練習，加上上演技班請教老師要怎樣哭，所以慢慢克服這問題。」

▲ （陳詠琪 攝）

為角色減磅

在《十八年後的終極告白2.0》內，Candice還有一大突破，便是有激烈的床戲，當中更大露背上陣。

對此，她表示露背已是其底線，皆因是保守型女生：「當時我很緊張，所以工作人員都很好有清場，但我知緊張都沒用，反而會令效果更差，最後都有放鬆心情。」

除拍床戲令其緊張外，當中她最擔心是她露肉上鏡會否很胖，因她知道自己是多肉以及容易肥胖的女生 ，上鏡絕不着數。

因此，Candice為此劇減去10磅，更自言減肥過程十分痛苦，因她很喜歡吃東西，要戒口甚有難度。

Candice坦白說：「我是減很久都不會瘦的女生，所以要不斷減肥，初時覺得很地獄式 ，天天吃雞胸肉、烚菜 、三文魚或海鮮類的食物 。而且，還每星期跑2至3次5K或行山做瑜伽等，但因Joyce這角色，令我現時還繼續跑步 ，保持這健康生活，沒有她，相信我不能做到。」

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望成多元化演員

作為一個演員凡事理應保持着「沒有最好，只有更好」的心態，皆因這個是一個動力驅使自己不斷進步。

Candice說：「身為演員，永遠都會有進步空間 ，就如做人永遠都不能停下來，所以我一直都保持這個態度， 希望每一次都可以進步， 呈現新鮮感給觀眾，可駕馭到文戲或搞笑戲，做一個多元化演員。」

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愛情路上有領悟

很多人都說愛情能讓你品嘗到「甜酸苦辣」不同味道，要經歷過才會有所體會，正所謂愛得愈深，痛得更深。在劇中山聰背着Candice與譚凱琪發展婚外情，Candice面對最愛的人背叛自己，那種痛非筆墨可形容，以致她遂漸變得黑化。

現實中，自言對另一半同樣完全信任，不會要對方時刻「報到」，因認為信任是相處之道重要的一環：「人愈大更明白很多事阻止不到，我不能24小時跟着一個人，既然這樣，不如大家互相信任，在一段關係中做好自己，如果對方與你有同樣想法，大家就會保持着一種良好健康的關係。」

▲ 愛情路上有領悟。

不過信任是需要時間建立，亦可能會在電光火石之間被摧毀，即使Candice曾遇過不誠實的關係 ，惟她沒有放棄愛情，更深信緣份，一切都會有最好的安排，反而她認為學懂自愛更為重要。

Candice說：「沒有東西是長久，但自愛是長久。所以我們要學懂自愛，對自己好些，愛自己多些。」

服飾：Alice & Olivia

髮型：Jay Cheung @ hair

化妝：Stephen Lau

場地：HEXA

記者：陳曉柔