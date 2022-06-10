▲ 4區污水陽性，當局派20.5萬快測包，包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等。（政府新聞處）

​​因應離島、北區、深水埗及南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（10日）表示，離島民政事務處、北區民政事務處、深水埗民政事務處及南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約205,000套快速測試套裝。

離島區：愉景灣

北區：御皇庭、御景峰及顯峯

深水埗區：泓景臺、昇悅居及宇晴軒

南區：碧瑤灣、薄扶林花園及薄扶林村

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津