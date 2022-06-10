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【4區污水陽性】當局派20.5萬快測包　包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等

社會 18:25 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

4區污水陽性，當局派20.5萬快測包，包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等。（政府新聞處）

​​因應離島、北區、深水埗及南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（10日）表示，離島民政事務處、北區民政事務處、深水埗民政事務處及南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約205,000套快速測試套裝。

  • 離島區：愉景灣
  • 北區：御皇庭、御景峰及顯峯
  • 深水埗區：泓景臺、昇悅居及宇晴軒
  • 南區：碧瑤灣、薄扶林花園及薄扶林村

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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