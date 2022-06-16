【親子好去處】昂坪360夏季限定「360°元宇宙初體驗」　75折入手來回門票+親子製作專屬NFT

▲ 今個夏天，昂坪360為大家帶來「360°元宇宙初體驗」，了解元宇宙基本概念。

今個夏天，昂坪360推出夏季限定「360°元宇宙初體驗」，讓大家360度初探元宇宙（Metaverse）「虛實」。在虛擬世界逛「元宇宙萬物公司block177」的同時，又可在現實墟市選購實體精品。大家更可體驗區塊鏈（blockchain）科技，製作自己專屬的第一個NFT。活動期間，購買來回纜車（標準車廂）門票到訪昂坪360可享75折優惠。

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「360°元宇宙初體驗」創作理念: 虛實共融，藝術無界

▲ 昂坪360 董事總經理劉偉明先生(左一)、MMMeta 創辦人袁振雄先生 (Kim)（右一）及 香港盲人輔導會行政總裁譚靜儀女士（右二）。(圖片由品牌提供)

『360°元宇宙初體驗』由昂坪360、MMMeta及香港盲人輔導會共同合作舉辦。3個單位表示今年3月已初步設計構思，在機緣巧合下，大家都想將慈善、藝術、親子、NFT、元宇宙及藝術等這幾個看似風馬牛不相及的元素集結並帶入社會，因此達成是次合作。

昂坪360董事總經理劉偉明先生(Andy)表示：「舉辦是次活動主因有3個。第一，做到虛實共融。希望只需透過一個簡單的動作--掃描二維碼，大家就可更容易接觸元宇宙的基本概念，一齊適應網上生活模式。第二，透過製作獨一無二的NFT，讓視障朋友們可一展才藝，一同參與社區不同活動，展現「共融藝無界」精神。第三，以一個親子角度出發，透過「我的第一個NFT工作坊」，讓家長和子女由淺入深寓娛樂於學習新知之餘，親子之間都可增加共同話題。

MMMeta創辦人袁振雄先生(Kim)亦表示：「科技及元宇宙，其實和我們生活息息相關，而小朋友所接觸的甚至比我們更多，所以家長和小朋友一齊去接受新事物、新元素，可以增加親子之間的溝通，共同進步。以兒子為例，原來他見到我日常工作和NFT有關，自己又會想了解更多，亦會比平日更專心去聽我講解。」

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元宇宙萬物公司block177

▲ 元宇宙Pop Up 墟市。(圖片由品牌提供)

「360°元宇宙初體驗」是昂坪360首度融合線上線下的夏季全新重點活動：線上方面投入區塊鏈科技、與初創公司MMMeta合作，讓大家到訪以太坊虛擬世界Voxels建構專屬的「元宇宙萬物公司block177」。公司貨品種類包羅萬有，預計至年底有過千商戶進駐。只需掃描二維碼(QRCode)進入，即可進行線上訂購。

另外，大家亦可在店內欣賞3D纜車，逛遊昂坪市集内的壁畫、菩提樹及祝福鼓等景點，更設有線上遊戲。而虛擬化身（AVATAR）導賞員Ivan，更會不定時現身，帶大家遊歷元宇宙及送出紀念品。

Popup墟市&NFT尋寶遊戲

▲ NFT 打卡熱點2。(圖片由品牌提供)

在乘搭纜車到達昂坪市集後，大家可即時由現實走進元宇宙的虛幻世界。與此同時，昂坪市集特設實體Popup墟市，亦可瞬間由虛擬返回現實，光顧「元宇宙萬物公司block177」内的十多間真實商戶，把在元宇宙看到的商品帶回家。

持有效纜車車票的人士，更可參加「NFT尋寶遊戲」。只要在市集内找出3個NFT打卡熱點，成功以手機掃描全部3個QRCode，便可獲紀念襟章一套。而成功在「元宇宙萬物公司block177」完成小遊戲的話，亦可在5間指定店舖換領昂坪360精美文件夾乙份。另外，當昂坪360導賞員Ivan的虛擬分身出現在元宇宙時，現實中的Ivan亦會出現在昂坪市集的同一位置，限時派發紀念品。

「我的第一個NFT工作坊」

▲ 「我的第 一個NFT 工作坊」，大家可以繪畫專屬自己的畫作並製成NFT，更可即場將畫作印製成Tote Bag，及獲得限量版NFT 襟章乙套。(張懿慧攝)

NFT（Non-fungibletoken）即非同質化代幣，是儲存於區塊鏈的獨特及不可複製數碼證明，為數碼資產提供特定擁有權；數碼藝術以往易被複製抄襲，透過NFT便能維護價值。

昂坪360首度舉辦入門級的「我的第一個NFT工作坊」，於每個周末及公衆假期（7月9日及16日除外），首100位持有效小童纜車車票、以及於「NFT尋寶遊戲」成功掃描3個QRCode的人士，可在預設圖案上加添創意及填上顔色，作品經數碼化後，便會製作成為「我的第一個NFT」。活動期間所創作的NFT可免費上載至NFT平台Artzioneer，同時可即場印製個人化紀念帆布袋一個。

另外，大家可以港幣$360購買來回纜車門市（單程水晶及單程標準），於網上預先報名參加「NFT小教室」，由香港信息安全普及教育中心創辦人陳正文博士講解NFT與元宇宙、藝術作品的關係及運作原理等。

課堂後，大家可以繪畫專屬自己的NFT，更可即場將專屬的NFT印製成ToteBag及獲得限量版NFT襟章乙套。

上述兩項活動所製作的NFT上載至NFT平台Artzioneer後，均會成為獨一無二的數碼作品。於全球展示的同時，更可作公開發售。創作者亦可以港幣100元回購自己的NFT，所有銷售NFT獲得的收益，扣除平台收費後，將全數捐予香港盲人輔導會。

NFT助弱視人士展示藝術天份

香港盲人輔導會四位弱視人士將自己創作的作品，製作成NFT並於Artzioneer線上平台發佈。昂坪市集、「元宇宙萬物公司block177」及「PopUp墟市」亦特設香港盲人輔導會攤位，售賣視障人士的手作精品，展現藝術無界的精神，引起公眾對視障及多重殘障人士藝術潛能的關注及讚賞。

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IG Filter

為讓各年齡層的市民輕鬆及簡單體驗NFT概念，昂坪360於其官方Instagram特設ARFilter（濾鏡)，讓大家透過鏡頭將人物或物件轉化成pixelart數碼影像，簡單製作pixelart照片。大家可在ARFilter内選擇各種貼圖，例如卡通版的昂坪纜車、昂坪牛牛及大澳海豚，製作獨一無二的pixelart圖像或影片。

360°元宇宙初體驗活動詳情

日期 2022年6月18日至7月24日 地點 昂坪360市集及元宇宙 纜車車票優惠 活動期間於昂坪360官網、或親臨昂坪360東涌或昂坪纜車站售票處，購買來回纜車（標準車廂）門票，即享75折優惠 活動內容 元宇宙萬物公司block177（虛擬項目）

PopUp墟市

昂坪市集NFT尋寶遊戲

我的第一個NFT工作坊

NFT小教室

昂坪市集NFT尋寶遊戲

日期 2022年6月18日至7月24日 地點 昂坪市集 活動內容 於昂坪市集3個指定NFT立體打卡位置掃描二維碼，集齊電子印章及出示即日纜車門票，即可換領限量版NFT襟章乙套。 換領時間 星期一至五：上午11時–下午5時30分 週末及公眾假期：上午10時–下午6時 地點 昂坪市集360旅遊資訊中心

我的第一個NFT工作坊

活動簡介 出示即日小童纜車門票，並集齊三個電子印章，可免費參加NFT工作坊，每日首100位完成任務的參加者，可即場印製個人化紀念ToteBag乙個# #參加者於完成自創NFT後可到指定NFT平台購買，每個售出的NFT收入，昂坪360將扣除相關支元宇宙平台費用後，全數捐予香港盲人輔導會。 日期 2022年6月18,19,25,26日及； 2022年7月1,2,3,10,17,23,24,30,31日 時間 工作坊段:11:15–11:45/11:45–12:30/12:30–13:15/13:15–14:00/14:00–14:45/14:45–15:30/15:30–16:15/16:15–17:00 為確保賓客有足夠時間繪製NFT並即場製作ToteBag袋，請於每時段開始前5分鐘內到達。 地點 昂坪市集菩提樹旁室內展館（需預先於360旅遊資訊中心登記） 名額 每日免費名額100個。 參加 費用 每日首100位於「NFT尋寶遊戲」成功掃描3個QRCode，並持有效小童纜車車票的賓客，可免費參加。

NFT小教室

活動簡介 由香港信息安全普及教育中心創辦人陳正文博士講解元宇宙NFT的由來、與藝術作品的關係、運作原理等，課堂後參加者可以繪畫專屬自己的NFT。完成後更可即場將繪畫完成的NFT印製成ToteBag、以及獲得昂坪360限量版NFT襟章乙套。 日期 2022年7月9及16日（星期日）（每日兩場） 時段 第一場：下午1時至2時30分 第二場：下午3時至下午4時30分 地點 昂坪市集閣360 名額 每場40位 費用及登記方法 網上預先報名費用： 成人HK$360/小童HK$235 （包括來回纜車門票乙張–單程水晶車廂及單程標準車廂） • 需要於購買套票時選定小教室日期及時段 即場報名費用：HK$150（需憑即日纜車門票到360旅遊資訊中心報名） 陳正文博士簡介 •香港信息安全普及教育中心創辦人 •香港大學專業進修學院客席講師 •香港理工大學專業進修學院講師

元宇宙PopUp墟市

活動簡介 昂坪市集的元宇宙PopUp墟市，將虛擬手工市集帶到現實世界，多間店舖參與。 日期 2022年6月18日至7月24日（逢週末及公眾假期） 時間 上午10時30分–下午5時30分 地點 昂坪市集19號舖（7-ELEVEN便利店對面） 活動內容 設有13個參與店舖的商品（全部商店均於元宇宙百貨公司設虛擬店舖） 商戶名單 設有13個參與店舖的商品（全部商店均於元宇宙百貨公司設虛擬店舖） ⁃LovelyhandmadebyHelen–Kids+Clothing -PatternPattern–Clothing ⁃PaperandTea–Packfood ⁃Powcook–Packfood ⁃Zoku–Lifestyle+Homeware ⁃24Bottle–Lifestyle ⁃B’inSelect–Lifestyle ⁃Papery–Kids+Accessories ⁃YoungMaster–Drinks ⁃Nicespop–Packfood(TBC) ⁃Grandmascone(TBC) ⁃Sticksology–Lifestyle(TBC) ⁃BeverageAnswer–Drinks(TBC）

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責任編緝：張懿慧