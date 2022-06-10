【微笑劍后】江旻憓韓國亞洲劍擊錦標賽奪金　相隔4年再次成為亞洲冠軍

▲ 江旻憓韓國亞洲劍擊錦標賽奪金，相隔4年再次成為亞洲冠軍。（資料圖片）

香港有「微笑劍后」之稱的女子重劍選手江旻憓今日（10日）在韓國首爾亞洲劍擊錦標賽奪金，繼2018年後，相隔4年再次成為亞洲冠軍；女子重劍隊隊友陳渭泠同樣有出戰，並在不設季軍戰下奪銅牌。

兩名港隊重劍女將江旻憓及陳渭泠在韓國首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽四強對上，上演港隊內鬥，最終江旻憓以15：7擊敗隊友陳渭泠，陳渭泠在不設季軍戰下奪銅，而世界排名第11的江旻憓生涯第3次闖入決賽。

江旻憓在決賽對決重劍「一姐」的韓國選手崔仁晶，江旻憓在首節有好開始，以2：1稍稍領先，但其後二人戰況拉鋸，一度打成5：5，不過江旻憓依然領先7：6進入最後一節。

惟崔仁晶在最後一節發威，連取4劍，江旻憓反以8：11落後，但她咬緊牙關反追3劍，戰至11：11平手，比賽進入「決一劍」的高潮。江旻憓最終成功，以一劍制勝，以12：11撃敗「一姐」，成為亞洲冠軍。

對上一次二人交手，江旻憓當時以6：15不敵崔仁晶，今次江旻憓繼2018年後第二次登上亞洲冠軍寶庭。

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記者：李榮忠