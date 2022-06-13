【Band1學堂】黃曉瑩聖公會林護中學畢業　英中名校人才輩出入U率達9成

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》廣收觀眾好評。節目的成功除了資深記者方東昇外，其他成員也功不可沒，「昇女郎」之一的黃曉瑩畢業於Band 1英中聖公會林護中學，再升讀香港中文大學新聞與傳播學系，大學畢業後加入TVB做實習記者，2012年畢業後正式加入無綫電視新聞部，現今已經入行10年，而且從未轉工，可見她對新聞工作的熱愛。

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名人校友輩出

黃曉瑩就讀的中學聖公會林護中學，為區內著名的Band1英文中學，該校長期位列全港中學排名頭10名。聖公會林護中學名人校友輩出，娛樂圈内人士包括林日曦、TVB前主播陳嘉倩及《金宵大廈2》的新晉藝人曾展望等，還有「十大傑青」腫瘤科專科醫生林嘉安等。

林護中學的公開試成績表現優秀，DSE文憑試成績在過去數年位列葵青區學校的第一名。過往不少學生報讀海外著名學府，當中15人獲牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院等取錄。

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林護中學以優秀的英語教育，有3名外籍老師幫助學生提升英語溝通能力，並定期舉行英語日營，設有中英文辯論隊加強語言訓練。學生從過往會考、高考至DSE文憑試都有出色表現，在會考年代曾連續3年達成100%升大學率。

▲ 《尋人記II》團隊製作出高質節目。

畢業生獲海外名校取錄

而該校2021年DSE中，有學生取得6科5*及2科5，而121名中六生共取得316個5至5**級別，當中近9成學生取得大學學位，另約1成學生則修讀副學位課程。除了本地大學外，亦有學生獲海外名校取錄，包括英國劍橋大學、倫敦帝國理工學院、倫敦大學學院、美國柏克萊加利福尼亞大學、北京大學、清華大學等。

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根據學校網頁資料，學校2022學年中一自行分配學位數目為40個，收生準則如下：

第一階段面試 15%

教育局成績次第及校內成績 40%

課外活動、服務及獎項 10%

與中學聯繫 10%

第二階段面試 25%

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編輯:王明芳