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【Now劇集】《為何是吳秀才?》 緊貼韓國火速上架　黃寅燁徐玄振譜師生戀

娛樂 17:39 2022/06/10

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Now劇集Express 6月緊貼韓國推出《女神降臨》中飾演韓書竣而爆紅的黃寅燁，配「愛情劇女王」徐玄振合演的《為何是吳秀才?》。

在剛過去的周末，《為何是吳秀才?》首兩集開播收視不斷直線往上衝，第2集全韓國收視為6.5%。

最新影片推介：

故事講述因錯誤的選擇而令夢想走向錯誤的女人，通過和一個青年相戀而修正了自己的人生，從來沒有好好談過戀愛的她終於陷入了愛情，開啟一段既心痛又心動的愛情故事。
 
第1集聚焦王牌女律師徐玄振的故事，尾聲她才與男主角黃寅燁相遇，也短暫回憶了兩人故事；第2集就集中於黃寅燁的身世，有不少虐心劇情，值得注意的是，演出他的少年時期演員就是在《天空之城》演秀韓而爆紅的童星李宥珍，4年後，他已變成小鮮肉！


 
配角演技不容忽視

《為何是吳秀才?》劇情主要圍繞在「TK律師事務所」及「西中大學法學院」兩大戰場，在TK律師事務所，有池承炫(《請回答1994》、《太陽的後裔》) 、李姝雨(《加油吧威基基》、《一起吃飯吧3》、《奔跑的調查官》)、李璟榮(曾獲韓國青龍電影獎最佳男配角獎及第30屆韓國電影大鐘獎最佳男配角獎)坐鎮。

而西中大學法學院，就有李鎭赫(韓國男子團體UP10TION成員)、南智賢(《當惡魔呼喊你的名字時》)、金才禾(《走向婦產科之路》)等年青演員撐場。

徐玄振在開播前的記者會上表示，「吳秀才」這角色與過往的很不相同，是沒善惡之分的人物，由於自己想嘗試看看不同的演出，因而接下了這個角色。

除在表演方式上有所不同外，在外型上也聽從導演的建議，服裝以合身的套裝為主，在唇色和眼線上也做了些改變，力求呈現出「要上戰場」般的女性樣貌。

被問到和比自己小6歲的黃寅燁合作有何感想時，她打趣地說原本還在擔心若是自己看起來老太多的話就糟了，但實際見到黃寅燁後覺得「還好他沒有我想像中的年輕」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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