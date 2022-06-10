【小一報名】直資一條龍中小學優才書院　小一招生6月26日截止申請

▲ 優才（楊殷有娣）書院小學部由即日至6月26日，接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

直資及私立小學陸續展開2023-24年度小一招生程序，其中直資學校優才（楊殷有娣）書院小學部由即日至6月26日接受報名，只需經網上遞交申請表。

優才（楊殷有娣）書院（下稱優才）的初小校舍位於旺角洗衣街；高小校園則座落將軍澳調景嶺。該校採取小班教學，師生關係密切，而且學生能直升同時開辦中學文憑試（DSE）課程及國際預科文憑（IB）課程的中學部，中學部校舍位於將軍澳調景嶺。

最新影片︰

優才設有跳班制，照顧學生的個別差異，亦開設内容涵蓋語言、邏輯、音樂、人際、自然等不同範疇的「多元智能才華班」，還有資優小組及個人資優計劃，培育資優生。學費方面，2021-22年度學費為小一至小二$34,100、小三及小四$36,300，小五及小六則為$38,280，分11個月繳交。

中學部去年第二屆學生應考IB，12名考生中3人成為IB狀元，更有狀元升讀著名學府劍橋大學。

小學部現正接受小一入學申請，至6月26日截止報名，家長可以填妥網上入學申請表（按此連結），並上載有關文件。校方會於7月13日至15日，電郵通知入學面見安排。面試於7月23日（六）、7月24日（日）及7月30日（六）舉行，學生將安排於其中一天出席。此外，學校將於9月1日至8日，透過電郵通知結果。

【申請詳情】

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲