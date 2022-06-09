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【現代戀愛安全手冊】蔡思韵喊戲一take過　衛蘭激讚Cecilia演技 　

娛樂 20:00 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

蔡思韵 (Cecilia) 擔任MV女主角。

衛蘭（Janice）全新概念專輯《Daughter》繼《Little Miss Janice》與《風靡》後迎來第三主打《現代戀愛安全手冊》，由向來形象鮮明，梁嘉茵（Serrini）創作，與今次「女性自主」的主題非常吻合。MV 邀來電影《幻愛》 、劇集《940920》女主角蔡思韵 (Cecilia) 擔任MV女主角。

《現代戀愛安全手冊》並非一首情歌，它沒有撕心裂肺的分手情節，也沒有引人落淚的激烈情緒；相反，它更像一首讓你療傷、沉澱、思考人生的作品。學懂愛自己，在下一次的戀愛當中，愛得更加「安全」。 

今次講「女性自主」的主題。

MV講述一位剛分手單身女人，每天深宵孤獨在家， 身心疲累的她寂寞之感乍隱乍現，以為跟著潮流玩交友APP、瘋狂網上購物、無間斷看電影、深夜呷一口Whisky，便可以燃燒寂寞，但原來心底的某處晦暗是水洗不掉、光照不進。 

MV結尾，女主角走出屋外，呼吸新鮮空氣，頓時發現愛人之前， 先要擁抱不安、擁抱寂寞、擁抱自己，保護自己脆弱敏感的心臟， 才會愛得更「安全」。

Cecilia拍攝每一場口的情緒表情都手到拿來。

今次Cecilia拍攝每一場口的情緒表情都手到拿來，尤其一幕喊戲更是一take過完成，在場的Janice都忍不住驚嘆讚賞：「雖然我平時容易喊又容易笑，但要在鏡頭面前，及整個拍攝團隊注視的壓力下要喊並唔容易，仲要一take過！」

拍攝當日天氣亦曾經一度變差，外面下着滂沱大雨，幸好主要場景在室內，亦恰巧讓Ceci和Janice更加入戲。Janice亦稱，這首歌的感覺本來就很配合下雨天躲在屋內，這次真的是「天公造美」。

最新影片：林凱恩

撰文 : TOPick柴犬出動

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