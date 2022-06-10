【科研合作】科大與港鐵合作成立聯合實驗室　研究智慧社區及智慧出行

▲ 科大與港鐵合作成立聯合實驗室。（科大圖片）

香港科技大學與港鐵公司及港鐵學院合作，成立「香港科技大學—港鐵聯合實驗室」，為港鐵首次與大專院校合作成立實驗室，合作計劃為期三年，研究項目主要集中於智慧社區及智慧出行等方面，期望推動自主創新科技應用於鐵路及其他服務上，鼓勵本地科研、建設智慧社區。

港鐵公司主席歐陽伯權表示，希望善用港鐵的規模，與本地初創企業、學術界攜手合作，支持本地科研項目的應用，並為推動創新科技出一分力。港鐵公司行政總裁金澤培則指，港鐵首次與大專院校合作成立聯合實驗室，希望企業和院校可以在項目的構思、設計以至執行各個階段都充分互動，為推動科研應用，提供堅實的支持。

科大校長史維表示，科大很榮幸成為第一所與港鐵公司成立聯合實驗室的大學。他指，科大一直致力推動有關智慧城市的前沿研究，而港鐵作為世界級鐵路營運商，近年積極應用科技，以便為市民提供更智能的生活及更佳的出行模式。這次合作將有效結合兩者優勢，進一步提升香港在智慧城市及可持續發展方面的科研實力，為香港實現碳中和目標作出貢獻。

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責任編輯：李榮忠