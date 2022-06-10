  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 20:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科研合作】科大與港鐵合作成立聯合實驗室　研究智慧社區及智慧出行

社會 19:20 2022/06/10

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

科大與港鐵合作成立聯合實驗室。（科大圖片）

香港科技大學與港鐵公司及港鐵學院合作，成立「香港科技大學—港鐵聯合實驗室」，為港鐵首次與大專院校合作成立實驗室，合作計劃為期三年，研究項目主要集中於智慧社區及智慧出行等方面，期望推動自主創新科技應用於鐵路及其他服務上，鼓勵本地科研、建設智慧社區。

港鐵公司主席歐陽伯權表示，希望善用港鐵的規模，與本地初創企業、學術界攜手合作，支持本地科研項目的應用，並為推動創新科技出一分力。港鐵公司行政總裁金澤培則指，港鐵首次與大專院校合作成立聯合實驗室，希望企業和院校可以在項目的構思、設計以至執行各個階段都充分互動，為推動科研應用，提供堅實的支持。

科大校長史維表示，科大很榮幸成為第一所與港鐵公司成立聯合實驗室的大學。他指，科大一直致力推動有關智慧城市的前沿研究，而港鐵作為世界級鐵路營運商，近年積極應用科技，以便為市民提供更智能的生活及更佳的出行模式。這次合作將有效結合兩者優勢，進一步提升香港在智慧城市及可持續發展方面的科研實力，為香港實現碳中和目標作出貢獻。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【創新科研】應科院與智能晶片中心簽署備忘錄　合作推動智能晶片技術達至世界頂尖水平
19:05 2022/06/09
【創新科研】應科院與智能晶片中心簽署備忘錄　合作推動智能晶片技術達至世界頂尖水平
【卓越成就】中大醫學院助理院長于君獲光華工程科學獎　表揚其在胃腸道腫瘤研究的貢獻
14:45 2022/06/09
【卓越成就】中大醫學院助理院長于君獲光華工程科學獎　表揚其在胃腸道腫瘤研究的貢獻
【生蠔養殖】港大校內首設生蠔孵化場養三種本地蠔苗　料年產200萬蠔苗
13:50 2022/06/09
【生蠔養殖】港大校內首設生蠔孵化場養三種本地蠔苗　料年產200萬蠔苗

你可能感興趣

【創新科研】應科院與智能晶片中心簽署備忘錄　合作推動智能晶片技術達至世界頂尖水平
19:05 2022/06/09
【創新科研】應科院與智能晶片中心簽署備忘錄　合作推動智能晶片技術達至世界頂尖水平
【卓越成就】中大醫學院助理院長于君獲光華工程科學獎　表揚其在胃腸道腫瘤研究的貢獻
14:45 2022/06/09
【卓越成就】中大醫學院助理院長于君獲光華工程科學獎　表揚其在胃腸道腫瘤研究的貢獻
【生蠔養殖】港大校內首設生蠔孵化場養三種本地蠔苗　料年產200萬蠔苗
13:50 2022/06/09
【生蠔養殖】港大校內首設生蠔孵化場養三種本地蠔苗　料年產200萬蠔苗
科研 香港 鐵路 行政 智慧城市 港鐵 創新科技及應用

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
16:09 2022/06/09
【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
11:48 2022/06/09
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言
17:47 2022/06/09
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言