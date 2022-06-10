【擠塞徵費】西隧有望減價至東隧水平　政府擬推不同時段不同收費

▲ 西隧有望減價至東隧水平。（資料圖片）

政府將在2023年8月1日收回西隧專營權，從此西隧將成為政府隧道，隧道費將由政府釐訂。為解決隧道擠塞的問題，運房局擬在收回西隧後，在三條過海隧道收取「擠塞徵費」，除計劃將三隧收費調至均一或相若外，亦計劃實施不同時段不同收費，設3個收費時段。

按政府計劃，「擠塞徵費」將為3隧帶來3個不同收費時段，分別是繁忙時段、一般時段、非繁忙時段。運房局表示，繁忙時段時段收費最貴，非繁忙時段收費最便宜，希望透過不同時段收費，避免車流量集中於繁忙時段。

除了不同時段不同收費，政府亦擬平衡3隧收費水平。運房局指，假如過海隧道在同一時段的收費調整至相若甚至同一水平，可鼓勵駕駛人士根據行程選擇使用最直接的過海隧道，減少出現因隧道費不同而繞道的情況，從而節省所衍生的額外行車時間，讓整體道路網絡使用效率提高。

最後，由於過海交通的增長主要來自私家車，而私家車載客量少和效率偏低，建議擠塞徵費暫時只針對私家車訂立。

民建聯立法會議員就指，將三隧收費水平統一至東隧水平較為合理，而政府亦應加強泊車配套和泊車轉乘優惠，鼓勵私家車司機過海前轉乘公共交通工具，進一步減低隧道車流。

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記者：陳梓蔚