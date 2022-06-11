【超市大搜查】小心高糖陷阱盤點40款果汁糖分　營養師6大建議︰小學生每次飲用100ml

▲ 一文睇清在各大超級市場有售的40款果汁所含的糖分。

市面有很多有關水果飲品，當中基本可為「果汁」與「果汁飲品」，兩者大不同。家長或會偏向為小朋友揀選果汁，雖然它成分較簡單，沒有額外添加人工糖或其他成分等，但果糖含量仍高，小朋友也少飲為妙。TOPick在市面上搜羅了40款果汁，了解它們當中的含糖量，家長可參考之。

「果汁」與「果汁飲品」大不同

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問表示，「果汁」 （Juice）與「果汁飲品」 （Juice Drink）不同，「果汁」是純果汁或濃縮果汁，沒有添加其他成分，「果汁飲品」則加添了其他，以增加酸度、穩定劑等等。法例規定，只要該飲品含有三分之一成分的果汁，就算其餘為添加的糖水，只可稱為果汁飲品，即基本上有很多添加劑一般屬「果汁飲品」。

▲ 此款「果汁」成分是100%橙汁。（顏紫燕攝）

「果汁」看似比「果汁飲品」好，Annie表示不一定，「果汁飲品」未必是加了色素、防腐劑等，可能加了維他命C作防腐用和其他營養元素，而「果汁」的確會較天然。不過，Annie提醒家長均不可將它們納入營養飲品，不能取代吃水果，因為吃水果可攝取到很多纖維和其他營養素，如維他命C很容易氧化，如果將水果變成果汁，其營養價值會相對降低。

▲ 市售其中一款「果汁飲品」的成分顯示有加入糖、色素等。（顏紫燕攝）

果汁屬高糖飲品

按衛生署《學生小食營養指引》指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。加上據世界衛生組織建議，每人每天的糖份攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

TOPick在市面上揀選了40款果汁，它們部分標有近100%甚至是100%果汁，然而當中絕大部分屬於高糖飲品，只有一款番石榴混合汁100ml中只有5.8g糖，而最高糖分是一款純提子汁，100ml中就有16.3g糖。

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*以上資料以產品包裝為準

營養師6大飲用貼士



營養師李杏榆（Annie）指出果汁對兒童來說不是必需的，如果家長想給小朋友飲用果汁，父母宜自己鮮榨果汁，即榨即飲就算少了纖維也好，相對其他營養價值會保存得較好。比較下，果汁好過飲汽水、紙包飲品，若果給小朋友飲用市面上的果汁或果汁飲品，可留意以下︰

1. 最重選無添加糖。

2. 可以溝少許水在果汁內給小朋友飲用，因為小朋友如果太早飲過甜飲品，難以氹回他們飲水。

3. 留意每天的飲用時間及分量，不宜餐前飲用果汁，否則很易影響吃正餐的胃口。

4. 每次不要將整支果汁給小朋友，可用小杯倒出來，從而每次知道及控制飲用分量，如小學生每次飲用100ml就已夠，大約半盒的紙包飲品。

5. 留意水果是否本身甜度很高，如芒果、荔枝，可溝稀少許才飲用。

6. 最好讓小朋友改吃水果，咀嚼的過程當中會增加了消化液，亦令血糖不會升得那麼快，並有多些纖維。

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責任編輯：顏紫燕