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【刑事恐嚇】景林邨男子與人爭執後遭貼大字報報復　拘3人涉15歲少年

社會 19:34 2022/06/10

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景林邨男子與人爭執後遭貼大字報報復，拘3人涉15歲少年。（黃傑偉攝）

警方於6月2日及9日兩日，在將軍澳區以刑事恐嚇，拘捕3名以張貼恐嚇字句大字報男子拘捕，被捕人年齡介乎15至48歲。

警方於6月2日接報一名居於景林邨姓鄧男子報案求助，指發現邨內多處公眾地方，張貼數十張印有其容貌及恐嚇字句大字報，警方接報到場，並以涉嫌刑事恐嚇即場拘捕1名張貼恐嚇街招15歲男童。警方調查後發現，事件源於受害人在5月23日於區內一商場內，與人發生肢體碰撞後遭到報復。

案件交將軍澳警區反三合會行動組跟進，經深入調查後在昨日（9日），再在區內拘捕多兩名分別48歲相信為主使人，及15歲負責印製恐嚇字句街招男童。警方相信48歲被捕人，當日與受害人爭執後在現場拍下受害人相片，並交與有黑社會背景童黨張貼恐嚇字句街招報復，案件仍在調查中，警方不排除再會有人被捕。

將軍澳警區署理總督察（刑事）吳詠雯指，警方對任何非法手段包括黑社會欺凌恐嚇及滋擾全力打擊，亦重申任何人以非法手段對他人造成身體或名譽傷害均觸犯刑事恐嚇罪，一經定罪可被判監禁5年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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