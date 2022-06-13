【育兒心得】女兒天生聽障憑毅力考入中大　醫生爸爸每天讚叻成就神奇人生

▲ 王志德醫生表示，女兒雪盈雖然天生聽障，但憑藉中大的「手語雙語共融教育計劃」，一直得以在正常學校就讀，雖然很艱難，但也很感恩。

醫生是以醫治病人為己任，如果不幸自己的女兒生來聽障，無法醫治，那打擊就更大，但一直以來醫生爸爸王志德都沒有氣餒。「我相信解決方法總比困難多，唔識就去讀書，就去找研究報告。我都是這樣教仔女，終身學習不要放棄，如果我放棄，就不會行到今天。」王志德說。

王志德的女兒王雪盈今年已21歲了，當年（2000年）太太生下龍鳳胎，照理應該很高興才是，但一、兩個月後，由於育有兩個小朋友有對比，已發現女兒有不妥，對聲音的反應有分別。「我本身不是耳鼻喉科，但為人比較積極，就找人幫忙。」說來好像很輕鬆，但一向沒有經歷甚麼嚴重打擊的王志德，經測試得悉雪盈真是神經腺出現問題以致失聰，對他來說是第一個人生最大的打擊。

▲ 雪盈終於得償所願，入讀香港中文大學，希望將來有機會，能回饋中大一直以來在學習路上的幫助。（圖片：被訪者提供）

「我還記得當日的情景，歷歷在目，太太、甚至工人姐姐聽到消息，心也沉下去。」王志德說幸好他是內科醫生，經常接觸不少聽障病人，而太太是護士，在急症室工作也有不少聽力缺損的病人睇症，但畢竟發生在自己女兒身上，仍然難以接受。「普通人可能以為自己前世做錯了甚麼，但其實出現聽障的原因很多，有些是不知道的。而聽不到的小朋友，父母多數是正常的。」

由於小朋友還小不會做電腦掃描，直至雪盈一歲才進行，結果證實兩邊耳蝸完全無發展過，這情況是非常罕有，連飛機經過也聽不到，只能感受到震動。

這對我來說是另一個打擊，因為最初以為或許做手術可以幫到，但是拿到報告後，確診雪盈是屬於深度聽障，即是全聾人，甚麼也聽不到，只能靠手語及看口形來溝通。

▲ 雪盈第一次在高山劇場參與校際舞蹈節比賽跳紅燈籠舞，王志德感動到落淚。（圖片：被訪者提供）

手語雙語共融計劃成就教育路

事已至此，惟有一家人面對聽障小朋友的成長路。「雪盈小時候在白普里特殊幼兒中心讀幼稚園，但當要入讀小學，就很徬徨，因為一般小學都沒有教過聽障兒童，只是靠聽，雪盈在主流教育是辛苦的，如果有手語扶助就會好很多。」

幸好2006年，香港中文大學手語及聾人研究中心開展「手語雙語共融教育計劃」，讓聾童及健聽兒童能夠共同在手語雙語的方式下接受教育，因此雪盈在平安福音堂重讀一年幼稚園後，便入讀了聖若翰天主教小學，而中學則畢業於獻主會聖母院書院。「這些學校都是當時全港唯一一間有手語及口語教學，而雪盈自此一直在正常學校讀書。可以說沒有這個計劃，她的路或者我的路是想像不到的，因此雖然仍然很艱難，但也很感恩。」

▲ 2018年，雪盈獲選為香港十大傑出少年，一家合照。（圖片：被訪者提供）

聾人也可以跳舞唱歌

「雪盈小學的時候很喜歡跳舞，老師及同學都對她好好，又給她很多機會學跳舞。」王志德記得在高山劇場舉行的校際舞蹈節比賽，雪盈跟著其他小朋友一起跳紅燈籠舞。

我第一次為女兒開心地喊，想像不到聾的小朋友能夠跟到咁足，我想是因為她的天份及堅忍，到現在，跳舞也給她帶來很多滿足感及成功感。

一般人很難理解一個有聽障問題的人，如何可以隨著音樂起舞。「她自己解釋是用心感受音樂的震動，我們除非地震才會感受到，但聾人就能擴大自己的感官，我欣賞她能夠做到。」

王志德更興奮地描述雪盈最近一次的表演——去年11月在會展舉行的觸感色彩共融慈善音樂會，有陳奕迅當表演嘉賓，而雪盈有個人獨舞的機會。「我們也會有些方法幫她跳舞，如燈光閃閃或台下手語提醒她開始；但要音樂停，她的動作也一切停止其實很難。但今次無人提，她竟然能夠神奇地做到，我想因為她用心數拍子、記步數。」

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聽不到不代表做不到

許多人以為聽障人士是不懂說話，但其實是兩個不同的器官，因此王志德會鼓勵雪盈多說話，讀書時候多朗讀。「她講媽咪、爸爸可能會音歪，但只要給反應，再教她，她就不會放棄。她和工人姐姐講得最多是thank you及spoon，很得意。」

有時候讀書壓力大，雪盈會大叫甚至唱歌，這時候王志德就會叫女兒小聲一點，不要騷擾到別人。「她的飲歌是張敬軒的《笑忘書》，她唱不到音，但因為望著卡拉OK的字，會唱到節奏，好過癮。」王志德也會帶雪盈去演唱會，雖然她只是看，但也很喜歡。

我的信念是聽不到不代表做不到，只是她行條路和我們不同，因此我做人的宗旨是放大開心的事情，縮小錯處，人生就會很開心。若不是我有個聽障的小朋友，也不知道人生會咁神奇！

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如願入中大望回饋社會

雪盈兩年前考DSE，分數未能順利入到大學。「我和她一起經歷考試，知道當中的困難，雖然考不到大學，但我好滿意，她是聾人同學之中最叻的。」王志德覺得小朋友多讚賞少責罵最好，所以他每天都讚女兒叻。「真的是叻嘛！你試下揞住耳來生活，少一點奮鬥心都放棄。」入不到大學，雪盈去了香港專業進修學校讀創意設計及媒體（視覺傳達）高級文憑。「我們遇到很多好人、『天使』，學校准許母親陪同上堂，作雪盈的繙繹，讓她的成長路無咁崎嶇。」

幸運地，今年9月，透過努力，雪盈終於如願以償，以有條件錄取（conditional offer）入讀中文大學的語言學及現代語言系的雙渠道雙語研究文學士。「其實都是雙語計劃的延續，而從小到大，雪盈都是因為這個計劃可以順利完成學業，所以她有個心願，就是想做教師作為回饋，至於教甚麼都不緊要。」

那麼作為父親，王志德對子女有甚麼期望：「10年前我曾經接受訪問，希望他們健康、做過快樂的小朋友，但現在他們長大了，我希望他們大學畢業，投身社會，自己找到想行的路，作為父母，我們幾時也會扶持他們。」

記者：何小雲