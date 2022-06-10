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【最低工資】工會指最低工資追不上通脹　倡訂於工資中位數6成並每年檢討

社會 21:02 2022/06/10

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服務業總工會代表對最低工資提出意見。（何彤茜攝）

現時最低工資仍維持於時薪37.5元，已是2019年起凍結至今，而法定最低工資檢討公眾諮詢上月底結束，服務業總工會今(10日)提出現時最低工資水平追不上通脹，亦應付不到基本生活支出，有部分領最低工資的工友，甚至需要於工作8小時後再做兼職。

工會建議，政府應將最低工資水平，設於平均工資中位數60%，並每年檢討水平，以鼓勵市民自力更生，減少對社會的負擔。

香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌認為，現時最低工資雖然已經有所調整，但仍然沒有追到通脹的速度，而領取最低工資的大多是低學歷、低技術、高齡的弱勢社群，並無議價能力。

以一個4人家庭為例，如家中2人全職工作均領取最低工資，每天8小時，每月工作26天為計，兩人的收入是15,600元，而4人家庭的平均每月綜援金額是16,422元，收入反較領取綜援更少。

護衛工會理事鍾汶斌亦稱，現時最低工資無法滿足一眾工友的基本生活，有部分工友甚至需要在工作8小時後再做兼職；以時薪37.5元計算，每天工作8小時只得200多元，即使工作12小時，也只有400多元，難以應付一個人的日常所需。

他認為，薪金要有吸引力，才能鼓勵工友自力更生，而不是選擇領取綜援。工會期望政府多體恤勞工的辛苦，將最低工資保持在一個合理水平，以平均工資中位數60%較為合理，也可以根據經濟環境變化而調整。

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記者：何彤茜

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