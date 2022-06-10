  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 20:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠病毒】形灃波蘭進口急凍鴨舌樣本驗出新冠病毒　食安中心令下架停售並銷毀庫存

社會 20:39 2022/06/10

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

形灃波蘭進口急凍鴨舌樣本驗出新冠病毒，食安中心令下架停售並銷毀庫存。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）表示，中心積極跟進一款波蘭進口急凍鴨舌樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港。為審慎起見，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

有關產品資料如下：

產品名稱：Duck Tongues Deep Frozen
品牌：CEDROB
原產地：波蘭
進口商：形灃食品有限公司
淨重：十公斤
批次編號：22/028/3018
此日期前最佳：2023年7月28日

中心發言人表示，中心得悉澳門食品安全廳昨日（9日）發出公布，指一個波蘭進口急凍鴨舌樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現形灃食品有限公司曾進口受影響批次產品。

為審慎起見，中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2385 8005。中心會將有關批次的急凍鴨舌封存並安排銷毀。中心會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【4區污水陽性】當局派20.5萬快測包　包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等
今日 18:25
【4區污水陽性】當局派20.5萬快測包　包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等
【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試
今日 17:39
【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試
【麥花臣開騷】盧巧音演唱會門票售罊加推網上直播　樂迷不退票令Candy感動
今日 17:41
【麥花臣開騷】盧巧音演唱會門票售罊加推網上直播　樂迷不退票令Candy感動

你可能感興趣

【4區污水陽性】當局派20.5萬快測包　包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等
今日 18:25
【4區污水陽性】當局派20.5萬快測包　包括離島愉景灣、北區御皇庭、御景峰等
【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試
今日 17:39
【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試
【麥花臣開騷】盧巧音演唱會門票售罊加推網上直播　樂迷不退票令Candy感動
今日 17:41
【麥花臣開騷】盧巧音演唱會門票售罊加推網上直播　樂迷不退票令Candy感動
疫情 食安中心 衞生署 食物環境衞生署 品牌 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
16:09 2022/06/09
【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
11:48 2022/06/09
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言
17:47 2022/06/09
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言