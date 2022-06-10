  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 21:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基層醫療】食衞局稱已定基層醫療健康藍圖工作 　彭鴻昌冀如期在今屆政府推出

社會 20:51 2022/06/10

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

食衞局稱已制定基層醫療健康藍圖工作 ，彭鴻昌冀如期在今屆政府推出

為減慢性病為醫療系統帶來長遠負擔，食衞局表示正重點討論基層醫療一系列改革措施，包括重新審視普通科門診定位、考慮要求私營醫療一直參與持續進修計劃、優化醫療券的使用，如要求長者登記家庭醫生等。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，需要提升地區康健中心效用、為市民提供更整全醫療服務，及冀可如期在今屆政府推出基層醫療藍圖。

食衞局今（10日）向立法會衞生事務委員會提交文件，交代基層醫療最新進展，涉及5大方向，最新包括建立以地區為本的社區醫療系統，如重新審視普通科門診定位，以集中資源在社區安全網；加強基層醫療服務管理，如考慮要求私營醫療一直參與持續進修計劃，及擬要求必須登記成為「基層醫療指南」下的服務提供者，才可參與受政府資助的醫療服務計劃，以讓當局更有系統制訂私營醫療的服務標準。

其他方向包括改善基層醫療融資安排，如研推出更多公私營協作項目中引入策略性採購，即選擇成本效益最高方案，及計劃優化醫療券的使用，舉例將部分醫療劵金額劃定指定用途，如慢性病檢查和管理、要求長者登記家庭醫生等。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，地區康健中心經過2年運作後仍成效不彰，需要提升其效用，冀能盡快成為地區樞紐以改善基層醫療。他又提到當局探討方向未夠全面，只集中在改善醫療系統，建議應改善更多公私營醫療間的合作，舉例有長者要同時到不同設施接受服務，如普通科門診、康健中心、專科門診，冀當局能為市民提供更整全服務。

彭鴻昌祈望今屆政府可如期推出基層醫療藍圖，因留意到下屆政府政綱未有提及到基層醫療，認為如現時政府已提供，下屆政府可更快執行。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【基層醫療】陳肇始約見「地區康健站」營運者　預期於今年第四季投入服務
19:49 2021/07/28
【基層醫療】陳肇始約見「地區康健站」營運者　預期於今年第四季投入服務
【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具
16:04 2021/12/20
【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具
【基層醫療】深水埗地區康健中心今開幕　當局研轉介糖尿高血壓患者到網絡醫生
20:01 2021/10/18
【基層醫療】深水埗地區康健中心今開幕　當局研轉介糖尿高血壓患者到網絡醫生
【基層醫療】深水埗康健中心料招募6萬會員　擬接收兩公院轉介乳癌復康者跟進
18:54 2021/10/20
【基層醫療】深水埗康健中心料招募6萬會員　擬接收兩公院轉介乳癌復康者跟進
【基層醫療】灣仔地區康健站今開幕　提供基層醫療健康服務
13:47 2021/11/27
【基層醫療】灣仔地區康健站今開幕　提供基層醫療健康服務
【基層醫療】大埔地區康健站今開幕　將於鄉公所提供流動服務點
18:19 2021/12/16
【基層醫療】大埔地區康健站今開幕　將於鄉公所提供流動服務點
【基層醫療】基層團體就醫療藍圖提四大目標　梁卓偉倡設法定基層醫療統籌局統一協調
19:30 2022/01/03
【基層醫療】基層團體就醫療藍圖提四大目標　梁卓偉倡設法定基層醫療統籌局統一協調

你可能感興趣

【基層醫療】陳肇始約見「地區康健站」營運者　預期於今年第四季投入服務
19:49 2021/07/28
【基層醫療】陳肇始約見「地區康健站」營運者　預期於今年第四季投入服務
【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具
16:04 2021/12/20
【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具
【基層醫療】深水埗地區康健中心今開幕　當局研轉介糖尿高血壓患者到網絡醫生
20:01 2021/10/18
【基層醫療】深水埗地區康健中心今開幕　當局研轉介糖尿高血壓患者到網絡醫生
電子支付 記者 公立醫院 醫療券 電子消費券 醫療融資 採購 服務 商場 醫生

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
16:09 2022/06/09
【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
11:48 2022/06/09
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言
17:47 2022/06/09
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言