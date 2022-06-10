【基層醫療】食衞局稱已定基層醫療健康藍圖工作 　彭鴻昌冀如期在今屆政府推出

▲ 食衞局稱已制定基層醫療健康藍圖工作 ，彭鴻昌冀如期在今屆政府推出

為減慢性病為醫療系統帶來長遠負擔，食衞局表示正重點討論基層醫療一系列改革措施，包括重新審視普通科門診定位、考慮要求私營醫療一直參與持續進修計劃、優化醫療券的使用，如要求長者登記家庭醫生等。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，需要提升地區康健中心效用、為市民提供更整全醫療服務，及冀可如期在今屆政府推出基層醫療藍圖。

食衞局今（10日）向立法會衞生事務委員會提交文件，交代基層醫療最新進展，涉及5大方向，最新包括建立以地區為本的社區醫療系統，如重新審視普通科門診定位，以集中資源在社區安全網；加強基層醫療服務管理，如考慮要求私營醫療一直參與持續進修計劃，及擬要求必須登記成為「基層醫療指南」下的服務提供者，才可參與受政府資助的醫療服務計劃，以讓當局更有系統制訂私營醫療的服務標準。

其他方向包括改善基層醫療融資安排，如研推出更多公私營協作項目中引入策略性採購，即選擇成本效益最高方案，及計劃優化醫療券的使用，舉例將部分醫療劵金額劃定指定用途，如慢性病檢查和管理、要求長者登記家庭醫生等。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，地區康健中心經過2年運作後仍成效不彰，需要提升其效用，冀能盡快成為地區樞紐以改善基層醫療。他又提到當局探討方向未夠全面，只集中在改善醫療系統，建議應改善更多公私營醫療間的合作，舉例有長者要同時到不同設施接受服務，如普通科門診、康健中心、專科門診，冀當局能為市民提供更整全服務。

彭鴻昌祈望今屆政府可如期推出基層醫療藍圖，因留意到下屆政府政綱未有提及到基層醫療，認為如現時政府已提供，下屆政府可更快執行。

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記者：鄧凱文