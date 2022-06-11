【電能巴士】全港首輛雙層電能巴士6.19啟航　往返香港大球場及堅尼地城【多圖】

▲ 營運新巴城巴的匯達交通引入全港首輛雙層電動巴士。(譚以諾攝)

新巴城巴首輛雙層電能巴士待運輸署批准後，將於6月19日中午12時起投入服務，行駛來往堅尼地城及香港大球場的5B路線，每天三轉來回班次。新巴、城巴母公司匯達交通透露，下月將引入本港首輛氫能巴士進行測試。

本港首輛雙層電能巴士去年10月抵港，於內地生產，續航力超過200公里，透過150千瓦流量的充電站，只需3小時就可充滿電。巴士完成每日三輸來回班次，即6程車後，將會返回柴灣車廠充電。

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全車最多可載113人，包括79個座位及34個企位，由於下層安裝充電裝置，座位較傳統柴油巴士少11個座位；每個座位都裝有三點式安全帶，亦有USB插頭，車窗有遮光窗簾，減少陽光影響車廂溫度，減輕冷氣用電負荷。

與傳統柴油巴士相比，電能巴士沒有引擎發出的聲音，旅程較為安靜，起步也較快。新巴城巴企業傳訊經理曾安迪表示這輛電能巴士成本，較傳統柴油巴士的一倍，但車費將會維持不變，加上電能車是零排放量，大大減少對環境的破壞。

匯達交通亦計劃於港鐵香港站、中環渡輪碼頭，及啟德郵輪碼頭巴士總站設立中途電站，料今年第四季投入服務；未來亦會繼續與政府及電力公司合作，設立更多充電站，增加巴士續航力。

匯達交通下月亦會引入氫能巴士，以配合本港碳中和政策。曾安迪表示，本港沒有已註冊的氫能車，要引入氫能巴士，就要建立相關規定，本港亦無相關加氫、儲氫、混氫設備，需要和相關能源公司合作。

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實習記者：何彤茜