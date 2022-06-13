【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界

▲ 陳嘉倩（Katherine）和吳啟洋（Phoebus）於《冥冥之中》結緣。

近年出產了不少以多元宇宙為題材的影視作品，由MakerVille製作的懸疑電視劇《冥冥之中》亦設有多個時空，劇集講述一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司所發生的故事。

陳嘉倩（Katherine）和吳啟洋（Phoebus）於《冥冥之中》飾演黎秋男和彭家明，並為一對情侶。二人跟TOPick分享愛情觀及對命運的看法。

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談異世界

嘉倩在《冥冥之中》飾演的黎秋男性格較陰沉：「因為我背負着很多，童年經歷過家庭不好的事情。我從中段開始出現，一直貫穿至尾。」

她續透露：「我回來的目的是加入死亡代理公司，想回來復仇，且會遇上很多事情，會遇上他（看着Phoebus），跟他有感情線。」

不過嘉倩指黎秋男不敢接受彭家明的愛：「我的冥冥之中，在每個異世界、維度裏都會跟他有愛情線，但當有人對我好的時間，那人便會遭遇不幸。」

Phoebus指彭家明是一個很善良、願意為人犧牲、充滿大愛的人，「在他的世界裏是沒有邪惡，亦是價值觀很正確的一個人。」

他又謂：「家明沒秋男背負那麼多，他相對上較簡單直接，且不會有這麼多世界的記憶。他本身有種超能力，當他摸到一個人的手便會預知道對方意外發生的一刻，所以他不敢觸碰別人的手。」

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人定勝天

嘉倩不算很信命，「沒那麼迷信，我會聽、會參考，但我不覺得『我條命是整定』，始終都是人定勝天，人的氣場可改變很多事，就如秋男經常想着不好的事情，便會有不幸發生。但家明則是一個很正面的人，不論他是不是天真，他樂觀的性格能帶我走出死胡同。」

Phoebus相信吸引力法則，「有些事可能是冥冥之中注定的，但很多事都是事在人為，向好的方面去想、去做，自然就會有些好事情回來。」

過去與未來

Phoebus沒有後悔過往的事，「就算有個時光機讓你回到過去再做決定，你也會這樣做。可能是冥冥之中，改變不到。」

嘉倩認為：「我們為何存在於此，因為我們最想要這些。如果再選一次，當年可能會去留學，多看這個世界，接觸多些國際文化，始終眼界擴闊了，去多些不同的地方，都會很有用。」

談到預知未來，Phoebus認為：「如果我遇見的未來是這樣，我會很想改變它。如果我遇見未來將會得到一個重病，我會注意自己的飲食、健康，我會想去改變，不會這麼容易便屈服。」

嘉倩則會視乎未來是好或不好，「如果是好的話便不用改變，如果有點衰運，便想努力一下，心態可改變你所吸引過來的事物。心態決定境界！」

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為愛付出

劇中的家明不介意為秋男犧牲自己，Phoebus說：「會犧牲自己的時間、心思，如果找到一個適合自己的人便會犧牲很多，工作上或其他上也會去遷就。」

嘉倩則謂：「認同遷就但我不覺得是犧牲。因為你一定要找一個跟你同等付出的人，不能只是你對他好，然後他不斷拒絕你，然後你犧牲自己所有事去追這個人，一定是大家都付出同等的Energy，是大家為大家付出。我不覺得是我犧牲甚麼去討好他，大家都想為大家好，這是一種付出。」

如果現實跟劇本發展，嘉倩不會選擇跟最愛的人在一起，「因為他會死，不想害了他，始終很愛他，寧願成為朋友，不想他在我人生中消失。」

Phoebus有感而發：「這種割愛的心情，很辛苦。」嘉倩回應他：「辛苦，但你不會想那人在你人生中消失。」

Phoebus則會如角色一樣，「不相信命運而去改變它。家明也是這樣想，就算知道會發生甚麼事，也不要放棄，可以改變的。」

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冥冥之中

嘉倩相信冥冥之中已安排好另一半，「可能小時候看周星馳的《西遊記》，我覺得會有一個這樣的人。有種說法是一出生便分開了兩半，你要花一生時間去找他出來。這一刻未遇到不代表將來沒有，大家遇到的Timing不同，一定會有一個人在此。」

Phoebus也相信緣份，「有機會讓你遇到一個跟你很相似，或是跟你很合適的一個人。我都信有真命天女。」

他覺得：「可能性格上，以及做很多事情上都跟自己很夾，她不需要多有錢，相處上大家很多事都一凹一凸，很合適。」

嘉倩會講Feel，「拍拖時很喜歡問對方喜歡自己甚麼，其實未必答到，溝通到，大家分享日常生活的事，生活細節上也需要夾到。」

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另一個自己

如果平行時空有另一個自己，Phoebus猜想那個他會是一個職業運動員，「沒有入這行，可能在那世界裏打球能賺取金錢，他以運動維生。可能他跟我一樣有很多相似的特性，只是最後的路分支了。」

嘉倩經常覺得：「如果有另一個我，可能不是在亞洲，可能在歐美，究竟金髮藍眼的自己在歐美生活中，很Chill地Enjoy Life，可能是一個藝術家，畫畫維生。」

Phoebus補充：「或者另一個世界的我是在非洲，又或是一種動物，可能是一隻貓。」

若然有機會遇上另一個自己，Phoebus表示：「看見一個跟自己一樣的人，我會很想了解一下對方。」嘉倩則稱：「聽到她跟我說她的事，並叫她繼續Enjoy Life。」

記者：梁樂欣