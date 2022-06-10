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【強制檢測】38處納強制檢測　將軍澳壽司郎、譚仔三哥米線上榜

社會 22:41 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

38處納強制檢測，將軍澳壽司郎、譚仔三哥米線上榜。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（10日）公布將38處納入強制檢測公告，當中包括9間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月11日或12日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】

曾於6月4日至10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大圍名城 2 期 2 座
  • 灣仔告士打道 212 號尚匯
  • 尖沙咀漾日居 7 座
  • 大埔運頭塘邨運臨樓
  • 沙田沙田第一城 41 座
  • 荔枝角美孚新邨第三期百 老匯街 76-78 號
  • 薄扶林薄扶林道 137 號嘉 林閣
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 銅鑼灣華倫街 9 號瑆華
  • 九龍塘雅士花園 3 座
  • 大角咀君滙港 1 座
  • 油麻地御金‧國峯 3 座
  • 牛池灣峻弦 5 座
  • 大角咀洋松街4-6A號雙喜 樓
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 筲箕灣耀東邨耀豐樓
  • 將軍澳君傲灣 3 座
  • 屯門景峰徑10號景峰豪庭 2 座
  • 沙田廣林苑興林閣
  • 大角咀帝柏海灣 1 座
  • 黃大仙沙田㘭邨和田樓
  • 葵涌葵芳邨葵泰樓
  • 鰂魚涌康山花園 9 座
  • 土瓜灣傲雲峰 6 座
  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 牛池灣彩雲(一)邨長波樓
  • 屯門仁政街 7-35 號屯門中心大廈：6月4日至6月10日(曾身處超過兩小時)

食肆(指明期間及時段)：

  • 壽司郎 將軍澳 厚德邨 TKO Gateway 西翼 1 樓 W101A 號鋪 (6月4日 14:45 ~ 15:45)
  • WM 咖啡廳 西貢 WM 酒店 LG 樓 (6月7日 07:30 ~ 09:30)
  • 貢串 西貢福民路 42-56 號西貢 大廈 A 座地下 2 號鋪 (6月5日 20:15 ~ 22:45)
  • Little Cove Espresso 西貢西貢海旁廣場 1 號兆 日大樓地下 1-2 號鋪(6月5日 14:30 ~ 15:45)
  • 南記海鮮飯店 屯門三聖邨熟食亭地下 1- 4 號鋪(6月4日 14:15 ~ 16:15)
  • PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet 觀塘創紀之城 APM 5 期大 堂高層 37 鋪(6月4日 17:30 ~ 18:45)
  • 譚仔三哥米線 將軍澳培成里10號明德商 場地下 7 及 8 號鋪(6月6日 14:00 ~ 15:00)
  • 肯德基家鄉雞 屯門巴黎倫敦紐約戲院購 物中心地下 49A 號鋪(6月2日 09:00 ~ 09:45)
  • 吉野家 屯門屯門時代廣場南翼 3 樓 25 號鋪(6月1日 09:00 ~ 10:30)

污水樣本檢測呈陽性的地點，曾於6月4日至10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 屯門良景邨良偉樓

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責任編輯：李榮忠

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