【強制檢測】38處納強制檢測　將軍澳壽司郎、譚仔三哥米線上榜

▲ 38處納強制檢測，將軍澳壽司郎、譚仔三哥米線上榜。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（10日）公布將38處納入強制檢測公告，當中包括9間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月11日或12日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於6月4日至10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大圍名城 2 期 2 座

灣仔告士打道 212 號尚匯

尖沙咀漾日居 7 座

大埔運頭塘邨運臨樓

沙田沙田第一城 41 座

荔枝角美孚新邨第三期百 老匯街 76-78 號

薄扶林薄扶林道 137 號嘉 林閣

香港仔田灣邨田澤樓

銅鑼灣華倫街 9 號瑆華

九龍塘雅士花園 3 座

大角咀君滙港 1 座

油麻地御金‧國峯 3 座

牛池灣峻弦 5 座

大角咀洋松街4-6A號雙喜 樓

沙田駿洋邨駿逸樓

筲箕灣耀東邨耀豐樓

將軍澳君傲灣 3 座

屯門景峰徑10號景峰豪庭 2 座

沙田廣林苑興林閣

大角咀帝柏海灣 1 座

黃大仙沙田㘭邨和田樓

葵涌葵芳邨葵泰樓

鰂魚涌康山花園 9 座

土瓜灣傲雲峰 6 座

長沙灣海麗邨海明樓

九龍城東匯邨匯智樓

牛池灣彩雲(一)邨長波樓

屯門仁政街 7-35 號屯門中心大廈：6月4日至6月10日(曾身處超過兩小時)

食肆(指明期間及時段)：

壽司郎 將軍澳 厚德邨 TKO Gateway 西翼 1 樓 W101A 號鋪 (6月4日 14:45 ~ 15:45)

WM 咖啡廳 西貢 WM 酒店 LG 樓 (6月7日 07:30 ~ 09:30)

貢串 西貢福民路 42-56 號西貢 大廈 A 座地下 2 號鋪 (6月5日 20:15 ~ 22:45)

Little Cove Espresso 西貢西貢海旁廣場 1 號兆 日大樓地下 1-2 號鋪(6月5日 14:30 ~ 15:45)

南記海鮮飯店 屯門三聖邨熟食亭地下 1- 4 號鋪(6月4日 14:15 ~ 16:15)

PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet 觀塘創紀之城 APM 5 期大 堂高層 37 鋪(6月4日 17:30 ~ 18:45)

譚仔三哥米線 將軍澳培成里10號明德商 場地下 7 及 8 號鋪(6月6日 14:00 ~ 15:00)

肯德基家鄉雞 屯門巴黎倫敦紐約戲院購 物中心地下 49A 號鋪(6月2日 09:00 ~ 09:45)

吉野家 屯門屯門時代廣場南翼 3 樓 25 號鋪(6月1日 09:00 ~ 10:30)

污水樣本檢測呈陽性的地點，曾於6月4日至10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門良景邨良偉樓

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責任編輯：李榮忠