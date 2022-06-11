消息：選委界議員孫東或掌創新科技及工業局　葉文娟料任特首辦主任

▲ 立法會選委界議員孫東。（陳國峰攝）

候任特首李家超組班工作接近尾聲，據悉，司局長人選已有定案。消息指，立法會選委界議員孫東，或出任創新科技及工業局局長，保安局常任秘書長葉文娟，則很大機會掌特首辦。

孫東回應查詢時表示，現在依然專注議員的工作。

現年55歲的孫東，除了是立法會選委界議員，本身亦是城市大學生物講座教授，在2019年當選加拿大工程院院士，2021年膺選歐洲科學與人文學院院士，其專長是生物醫學機械人研究，他和團隊成功開發以磁力控制的3D列印微型機械人，可運送幹細胞到受損組織或腫瘤，做修補治療，是全球首創。

孫東去年當選立法會議員後，在立法會堅持用普通話發言，不過，據悉，孫東並非不懂說廣東話。對於被視為「新香港人」，孫東日前受訪稱，無論是新香港人，還是舊香港人，都是香港人，都以香港為家，他希望從新一屆政府開始，香港能夠再出發。

▲ 葉文娟。（資料圖片）

至於特首辦主任人選，據聞將由葉文娟擔任。葉文娟自2019年10月起出任保安局常秘，先後與李家超和現任保安局局長鄧炳強共事過。

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