  • 28°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 12:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息：選委界議員孫東或掌創新科技及工業局　葉文娟料任特首辦主任

政治 11:00 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

立法會選委界議員孫東。（陳國峰攝）

候任特首李家超組班工作接近尾聲，據悉，司局長人選已有定案。消息指，立法會選委界議員孫東，或出任創新科技及工業局局長，保安局常任秘書長葉文娟，則很大機會掌特首辦。

孫東回應查詢時表示，現在依然專注議員的工作。

現年55歲的孫東，除了是立法會選委界議員，本身亦是城市大學生物講座教授，在2019年當選加拿大工程院院士，2021年膺選歐洲科學與人文學院院士，其專長是生物醫學機械人研究，他和團隊成功開發以磁力控制的3D列印微型機械人，可運送幹細胞到受損組織或腫瘤，做修補治療，是全球首創。

孫東去年當選立法會議員後，在立法會堅持用普通話發言，不過，據悉，孫東並非不懂說廣東話。對於被視為「新香港人」，孫東日前受訪稱，無論是新香港人，還是舊香港人，都是香港人，都以香港為家，他希望從新一屆政府開始，香港能夠再出發。

葉文娟。（資料圖片）

至於特首辦主任人選，據聞將由葉文娟擔任。葉文娟自2019年10月起出任保安局常秘，先後與李家超和現任保安局局長鄧炳強共事過。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【新班子】傳陳國基成政務司長大熱　葉劉讚八面玲瓏、有一定本事
16:18 2022/06/02
【新班子】傳陳國基成政務司長大熱　葉劉讚八面玲瓏、有一定本事
【新班子】傳出任律政司司長　前大律師公會主席林定國：不作評論
16:10 2022/06/06
【新班子】傳出任律政司司長　前大律師公會主席林定國：不作評論

你可能感興趣

【新班子】傳陳國基成政務司長大熱　葉劉讚八面玲瓏、有一定本事
16:18 2022/06/02
【新班子】傳陳國基成政務司長大熱　葉劉讚八面玲瓏、有一定本事
【新班子】傳出任律政司司長　前大律師公會主席林定國：不作評論
16:10 2022/06/06
【新班子】傳出任律政司司長　前大律師公會主席林定國：不作評論
生物科技 特首辦 立法會 創新科技及應用 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
11:25 2022/06/10
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
【移民英國】男教師移民英國轉行做地盤 體力難以支撐曾想放棄：攰到揸筆都冇力
17:32 2022/06/09
【移民英國】男教師移民英國轉行做地盤 體力難以支撐曾想放棄：攰到揸筆都冇力