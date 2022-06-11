【獨家】元朗朗邊居屋地盤石層弱　須加建樁柱料延至2025年中完工

▲ 元朗朗邊將建近1.2萬伙公營房屋，分兩期發展，第一期現正進行地基工程，涉及3座樓高近50層、提供逾3000伙的居屋。（吳卓峰攝）

元朗朗邊正興建逾3,000伙摩天居屋，TOPick獲悉，該地盤石層局部偏弱，其中一座大廈需加建額外樁柱，增加承托力，需多花3個月施工，料延至2025年6月完工。有傳項目涉溶洞問題，令工期受阻；房署反駁地底沒有溶洞，但地質狀況欠佳，地基施工要追求「零暇疵」，達至安全標準，否則可致沉降或大廈傾側。

▲ 房署總結構工程師鄧伯誼（左）指，溶洞令地底部分石層變中空，涉及的多是大理岩，在港十分普遍。右為高級結構工程師謝德明。（陳國峰攝）

朗邊第一期 3座50層涉3千伙

元朗朗邊將興建近1.2萬伙公營房屋，分兩期發展。第一期位於朗天路及青山公路屏山段交界，涉及前中轉房屋用地，已經拆卸；現正進行地基工程，將興建3座居屋逾3,000伙。第二期則涉及私人土地，有待收地及平整地皮，預計2029/30年度落成，約建7座公營房屋約8,860伙。

當第一期3座居屋落成後，樓高將近50層，成為全港最高，提供最多樓層的居屋大廈。要興建「摩天居屋」，房署總結構工程師鄧伯誼稱，首先取決於地質能否承托樓高50層大廈的重量，必須進行土地勘探，探討地底泥質是否紮實，能否符合建屋要求，「香港土地矜貴，房署好想用盡土地潛力建屋，太多中低收入家庭對公共房屋有需求。」

可是在地基工程施工後期，房署檢測樁柱時發現，其中一枝樁柱底部的石層，有局部偏弱問題，影響承托力，需要額外加建樁柱。受額外工序影響，工程出現約3個月延誤，地基工程延至年中完成，而完工日期則延至2025年6月。

被問到額外工序，會否影響工程造價；鄧伯誼稱，由於地質狀況較複雜，加上大廈樓高約50層，平均需要39枝樁柱去承托一座樓宇，樁柱數量多過一般40層大廈，而額外加造一枝樁柱對整體造價影響輕微，強調補加樁柱也是常見的建築方法之一。

房署澄清無溶洞 地基須零暇疵

至於早前有報道稱該項目涉及溶洞問題，令工期受阻；鄧伯誼反駁該項目無發現溶洞，強調房署有兩項建築標準很嚴謹，包括建築質素，還有安全，品質監控團隊的要求一向很高，「只有其中一枝出現問題可以嗎？不可以，我們追求的是零暇疵。」

他強調工程由地基到上蓋，都要符合品質要求，達到安全標準；否則一旦出事，可致大廈輕微沉降，以至輕微傾斜，「一般人未必會切身感受得到，雖然未必對整體安全造成大影響，但房署不會放棄較高品質。」

房署強調，在設計、審批、品質監控及檢測上，擁有一套非常嚴謹有效的系統，確保樓宇質素合乎要求，並已得到運房局常任秘書長（房屋）辦公室的獨立審查組審核批准。

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記者：吳卓峰