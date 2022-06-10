【獨家】公營屋兩項目曾現溶洞　房署引入新技術承托

▲ 宏富苑是最先發現溶洞的公營房屋項目之一，位於元朗宏業西街。（資料圖片）

房署近年興建公營房屋時，於元朗至少兩個項目的地底發現溶洞，包括居屋宏富苑，以及公屋朗晴邨等項目，分別要破天荒引入「浮筏式地基」及「側灌式樁柱」建屋新技術，令泥層足以承托整棟多層樓宇。

▲ 鄧伯誼稱，項目團隊利用建築信息模擬（BIM）技術，引入「浮筏式地基」來承托樓宇。（陳國峰攝）

元朗宏富苑採「浮筏式地基」

宏富苑是最先發現溶洞的公營房屋項目之一，位於元朗宏業西街，大廈樓高只有10層，2017年已經入伙。地盤在2010年經地質勘探後，發現地底有溶洞，而且範圍很大，距離地面較淺，深度僅約60米，不能按慣例打樁建屋，讓大廈重量經樁柱從泥層散開。另外部分地底石層卻距離地面深度逾175米，一般樁柱不能到達，所以不能採用傳統樁柱地基。

房署總結構工程師鄧伯誼稱，項目團隊利用建築信息模擬（BIM）技術，模擬工地泥質後，利用立體打印技術，製造出一個模擬地盤石層的模型，並首次引入房署自家設計「浮筏式地基」來承托樓宇，「地基恰似大船底部，地基中空埋在泥層，利用泥土的承托力和摩擦力，為大廈提供承托力，但也只能興建10層。」

他強調，當地底有溶洞時，意味地底部分泥層中空，全無承托和荷載能力；加上溶洞地質欠穩妥，不知何時倒塌，無法計算地陷造成的威力，「絕對不能貿然起樓，頂多只能建個公園，或者有蓋行人通道也可以。但要起多層樓宇，就要做好評估，計算受力，會否令溶洞倒塌。」

至於公屋朗晴邨項目，就包括兩座17層及28層高的公屋大廈。鄧伯誼稱，屋苑也坐落於溶洞地區，也不能採用傳統樁柱建屋。房署在2012年也首次引入「側灌式樁柱」技術，樁柱長度較一般短，毋須穿過溶洞；但房署要在樁柱側邊灌漿，令泥層加厚，加強樁柱跟泥層的摩擦力，讓泥層足以承托大廈，而大廈重力也能散落到泥層，結果才能在溶洞興建較高樓宇。

地下水溶蝕石層「穿窿」 元朗東涌常見

房署解釋何謂「溶洞」地質，總結構工程師鄧伯誼稱，溶洞於本港十分普遍，較常見於元朗、馬鞍山、東涌新填海區等，地底多是大理岩，石層受地下水經過數以十萬年計溶蝕沖刷，因而形成溶洞。

鄧伯誼稱，溶洞令地底部分石層變成中空，「就恰似鐘乳石洞，其實也是溶洞一種，但工地實際環境卻未必是壯觀又美麗。」要探討地底有無溶洞，很依賴地質勘測報告，但也不能百分百肯定溶洞確實範圍及位置，要在項目動工前期進行更詳細土地勘探。

他強調，一旦項目地底石層發現溶洞，意味石層只能承受非常微小的額外負載，會對地盤構成嚴重設計限制和建築困難。項目團隊會根據土地勘探結果，在切實可行的範圍內，選定該地盤在土力限制最少的位置，興建最多的房屋單位。按現時土木工程拓展署規定，興建超過20層且建於有溶洞的建築物，必須在建築期間及完工後，需進行沉降監測，每月不少於一次。

而翻查資料，早於1999年天水圍天頌苑曾爆出短椿醜聞，也涉及溶洞土地，當年更疑因偷工減料，大廈建成後傾斜得連升降機也無法安裝。之後房署重新覆驗全港逾百個地盤樁柱，更旋即揭發沙田愉翠苑兩座已興建至30多層的居屋，也涉及不尋常沉降，之後再爆出短椿醜聞。

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記者：吳卓峰