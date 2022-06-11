【天氣預測】今日狂風雷暴持續晚間驟雨減　明有陽光惟下周再有雷暴

▲ (資料圖片)

本港近日多雲有雨，天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，本港今早多處更錄得逾20毫米雨量，其中九龍、沙田及西貢部分地區更錄得超過50毫米雨量；預測今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，今晚驟雨減少，最高氣溫約29度。

天文台料，低壓槽將於周末期間逐漸向北移入內陸，下周初沿岸地區驟雨減少，同時受西南氣流影響，天氣炎熱；下周中期低壓槽會再度靠近華南沿岸，將帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預測，明日部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度，有幾陣驟雨；至下周二起再轉為多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密；有雨天氣將持續至下周末，至下周六始短暫時間有陽光。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡