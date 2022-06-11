【天氣預測】天文台發出黃色暴雨警告　料猛烈陣風吹襲香港

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本港近日多雲有雨，天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，本港今早多處更錄得逾20毫米雨量，其中九龍、沙田及西貢部分地區更錄得超過50毫米雨量；預測今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，今晚驟雨減少，最高氣溫約29度。

【14：20】

澳門當局已於下午2時20分取消所有暴雨警告信號。

【13：45】

天文台預料猛烈陣風吹襲香港，提醒如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【13：15】

天文台在下午1時15分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【12：50】

澳門當局指，現時澳門部份地區正受大雨影響，雨勢將會維持；並已於12時50分發出黃色暴雨警告信號。

【12：40】

天文台提醒，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11：30】

天文台發特別天氣提示，提醒位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在下午影響香港，籲市民留意天氣變化。

【09：35】

天文台料，低壓槽將於周末期間逐漸向北移入內陸，下周初沿岸地區驟雨減少，同時受西南氣流影響，天氣炎熱；下周中期低壓槽會再度靠近華南沿岸，將帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預測，明日部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度，有幾陣驟雨；至下周二起再轉為多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密；有雨天氣將持續至下周末，至下周六始短暫時間有陽光。

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責任編輯：陳正怡