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【天氣預測】天文台：珠江口以西強雷雨區向東移動　下午或影響本港

社會 11:34 2022/06/11

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(資料圖片)

本港近日多雲有雨，天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，本港今早多處更錄得逾20毫米雨量，其中九龍、沙田及西貢部分地區更錄得超過50毫米雨量；預測今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，今晚驟雨減少，最高氣溫約29度。

【11：30】

天文台發特別天氣提示，提醒位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在下午影響香港，籲市民留意天氣變化。

【09：35】

天文台料，低壓槽將於周末期間逐漸向北移入內陸，下周初沿岸地區驟雨減少，同時受西南氣流影響，天氣炎熱；下周中期低壓槽會再度靠近華南沿岸，將帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預測，明日部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度，有幾陣驟雨；至下周二起再轉為多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密；有雨天氣將持續至下周末，至下周六始短暫時間有陽光。

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責任編輯：陳正怡

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