  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 10:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合

社會 10:09 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

本港近日疫情出現輕微反彈，已連續兩日單日增逾600宗確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調情況屬預期之內，相信社區已有一定免疫屏障；又指新一屆政府會與內地商討恢復通關，故維持現行社交距離措施會比較適合。 

許樹昌今早(11日)接受商台節目《政經星期六》節目訪問時提到，現時本港有條件通關，特別是與海外通關，但與內地通關的條件較嚴格；又解釋內地長者疫苗接種率較低，相信內地暫時維持動態清零政策，但以上海為例長期維持動態清零，經濟代價很大。

他續指，內地現時亦接受用國內生產的疫苗「溝針」，相信當內地認為社區安全時就會調整政策；認為新一屆特區政府上台後，需要與國家衞健委再商討通關條件，然後決定與內地通關是否可行，如果不可行，是否可以首先放寬與海外通關的條件。

許樹昌稱，如果新一屆政府決定與海外通關列為首要事項，可考慮縮短酒店檢疫期，甚或改為家居檢疫；但如果與內地通關仍是首要事項，對外把關就不能太寬鬆。

面對本地疫情，許樹昌直言，隨著社交距離措施放寬，食肆營業時間延長，酒吧亦重開，本港亦放寬入境限制，每日確診個案上升屬預期之內；惟不呼籲市民毋須太擔心，目前僅少於20名留院病人嚴重或危殆，比例極少。

他補充，新增死亡病例越來越少，市民接種率相對高，以及第五波疫情有一半人受感染，相信有一定免疫屏障；不過強調Omicron變種病毒的免疫逃逸很強，有需要提升高危群組、3至11歲兒童的接種率。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡

相關文章

【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/06/10
【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】
【二次感染】當局公布兩宗相隔三個月二次感染個案　今波疫情有逾900宗重覆感染
16:53 2022/06/09
【二次感染】當局公布兩宗相隔三個月二次感染個案　今波疫情有逾900宗重覆感染
【學校疫情】學校錄106宗陽性呈報　荃灣心怡天地幼稚園共4名師生確診
16:37 2022/06/10
【學校疫情】學校錄106宗陽性呈報　荃灣心怡天地幼稚園共4名師生確診

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/06/10
【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】
【二次感染】當局公布兩宗相隔三個月二次感染個案　今波疫情有逾900宗重覆感染
16:53 2022/06/09
【二次感染】當局公布兩宗相隔三個月二次感染個案　今波疫情有逾900宗重覆感染
【學校疫情】學校錄106宗陽性呈報　荃灣心怡天地幼稚園共4名師生確診
16:37 2022/06/10
【學校疫情】學校錄106宗陽性呈報　荃灣心怡天地幼稚園共4名師生確診
隔離檢疫 防疫措施 許樹昌 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】男教師移民英國轉行做地盤 體力難以支撐曾想放棄：攰到揸筆都冇力
17:32 2022/06/09
【移民英國】男教師移民英國轉行做地盤 體力難以支撐曾想放棄：攰到揸筆都冇力
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
11:25 2022/06/10
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？