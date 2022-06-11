【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合

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本港近日疫情出現輕微反彈，已連續兩日單日增逾600宗確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調情況屬預期之內，相信社區已有一定免疫屏障；又指新一屆政府會與內地商討恢復通關，故維持現行社交距離措施會比較適合。

許樹昌今早(11日)接受商台節目《政經星期六》節目訪問時提到，現時本港有條件通關，特別是與海外通關，但與內地通關的條件較嚴格；又解釋內地長者疫苗接種率較低，相信內地暫時維持動態清零政策，但以上海為例長期維持動態清零，經濟代價很大。

他續指，內地現時亦接受用國內生產的疫苗「溝針」，相信當內地認為社區安全時就會調整政策；認為新一屆特區政府上台後，需要與國家衞健委再商討通關條件，然後決定與內地通關是否可行，如果不可行，是否可以首先放寬與海外通關的條件。

許樹昌稱，如果新一屆政府決定與海外通關列為首要事項，可考慮縮短酒店檢疫期，甚或改為家居檢疫；但如果與內地通關仍是首要事項，對外把關就不能太寬鬆。

面對本地疫情，許樹昌直言，隨著社交距離措施放寬，食肆營業時間延長，酒吧亦重開，本港亦放寬入境限制，每日確診個案上升屬預期之內；惟不呼籲市民毋須太擔心，目前僅少於20名留院病人嚴重或危殆，比例極少。

他補充，新增死亡病例越來越少，市民接種率相對高，以及第五波疫情有一半人受感染，相信有一定免疫屏障；不過強調Omicron變種病毒的免疫逃逸很強，有需要提升高危群組、3至11歲兒童的接種率。

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責任編輯：陳正怡