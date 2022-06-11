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【圍封強檢】荃灣象山邨樂山樓下午5時起圍封強檢　居民須今晚11時前檢測【不斷更新】

社會 17:14 2022/06/11

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香港仔鴻福苑鴻澤閣昨晚(10日)被圍封強檢。(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17：05】

政府今日下午5時起，將荃灣象山邨樂山樓列為指明「受限區域」，不包括位於地下及4樓的非住宅單位。「受限區域」內人士須於今日晚上11時前接受檢測，政府目標於明日(12日)上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【11：17】

政府解封香港仔鴻福苑鴻澤閣。

政府今早約7時半完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查217名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。

【10：02】

政府昨(10日)下午6時起，將香港仔鴻福苑鴻澤閣列為指明「受限區域」，居民須留在其處所並接受強制檢測，今早7時半已完成強檢行動，869名居民接受檢測，發現10宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在「受限區域」內派員到訪350戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

任何於6月4日至10日期間，曾身處該處逾2小時，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於6月12日或之前接受強制檢測。

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責任編輯：TOPick 港聞組

強制檢測 疫情 衞生防護中心 衞生署

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