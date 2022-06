【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：吸取教訓

TVB節目《東張西望》主持人游莨維(一蚊Joe)昨日(10日)到中環採訪雲咸街槍擊案後,疑因發生不愉快事件,故在社交網站發文炮轟港聞記者,事隔不久一蚊Joe把帖文刪掉,並在深夜再度發文,冷靜過後的他重新整理思緒並表示會吸取教訓。

最新影片推介:林凱恩專訪

《東張西望》主持人一蚊Joe昨日連同攝製隊前往中環蘇豪區,到雲咸街槍擊案的警方記者會進行採訪,在下午四時許他在社交網站貼出多張採訪現場照片,並寫道:「MJ我雖然唔係 #港聞記者,但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件 嘅時候,你畢業未呀,港聞記者?」

【思家大戰】一蚊Joe當幕後「推手」做足12個鐘無怨言 曾演焦屍唔怕辛苦

▲ (Facebook圖片)

相信是在採訪現場中,一蚊Joe曾與現場記者發生不愉快事情所引起,不過在傍晚大約七時許,一蚊Joe刪掉帖文,他當日的訪問片段,亦在昨晚的《東張西望》中順利播出。

直到晚上11時許,一蚊Joe再發表長文,他以「怒時不言,惱時不爭,敗時不喪,亂時不決」為題,配以竹林照片,憶述訪問時發生的事以及他的感受:

事緣做「咪兜圍訪」,要鬥快擺咪,爭取中間位置~ 喺擺咪同收咪嘅時候被一位後生嘅「工作人員」不斷單打,話『東張西望都嚟採訪,阻住晒~』

其實「做嘢啫」,你有你採訪,我有我做訪問~ 自問由2008年「事必關己」開始,已經開始採訪生涯,當中受過的冷眼和冷言冷語已經不計其數。結果今次谷住啖氣,出咗個post,真不該~

1)不該勞氣,因為「冷嘲熱諷」已經聽得太多,就係唔知點解今次會「著咗」~ 如果一笑置之,根本唔會有件咁嘅事發生~

2)不該稱呼該「工作人員」為 #港聞記者,因為再三思量,其實佢應該係一位後生嘅技術人員。應該體諒喺落雨嘅情況,要做好新聞採訪,大家都不容易。

3)不該引用 #馬尼拉人質事件 ~ 因為是我採訪生涯感受最深的一次。但忽略會勾起相關人士的回憶,是我不對!亦因此決定刪除前post。並在此鄭重向「事件」影響的所有人道歉,對不起

4)不該「認真」?但我確信做任何事應該『尊重自己的專業』!因為易地而處,如果我去做採訪,係翹埋雙手等收工,咁就真係「阻住晒」。好似今次,我問咗「對上一次持槍傷人係幾時嘅事?」而當我想問「非華裔刀手,有幾多個揸行街紙?」嘅時候,我尊重記者會剩返最後兩條問題,所以冇問~

今次,我會吸取教訓,

未來,我會繼續做好我嘅採訪工作,I shall stay calm & let the results speak.