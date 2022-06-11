【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓

TVB節目《東張西望》主持人游莨維（一蚊Joe）昨日（6月10日）到中環採訪雲咸街槍擊案後，疑因發生不愉快事件，故在社交網站發文炮轟港聞記者，事隔不久一蚊Joe把帖文刪掉，並在深夜再度發文，冷靜過後的他重新整理思緒並表示會汲取教訓。

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《東張西望》主持人一蚊Joe昨日連同攝製隊前往中環蘇豪區，到雲咸街槍擊案的警方記者會進行採訪，在下午四時許他在社交網站貼出多張採訪現場照片，並寫道：「MJ我雖然唔係 #港聞記者，但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件 嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」

相信是在採訪現場中，一蚊Joe曾與現場記者發生不愉快事情所引起，不過在傍晚大約7時許，一蚊Joe刪掉帖文，他當日的訪問片段，亦在昨晚的《東張西望》中順利播出。

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直到晚上11時許，一蚊Joe再發表長文，他以「怒時不言，惱時不爭，敗時不喪，亂時不決」為題，配以竹林照片，憶述訪問時發生的事以及他的感受：

事緣做「咪兜圍訪」，要鬥快擺咪，爭取中間位置～ 喺擺咪同收咪嘅時候被一位後生嘅「工作人員」不斷單打，話『東張西望都嚟採訪，阻住晒～』 其實「做嘢啫」，你有你採訪，我有我做訪問～ 自問由2008年「事必關己」開始，已經開始採訪生涯，當中受過的冷眼和冷言冷語已經不計其數。結果今次谷住啖氣，出咗個post，真不該～ 1）不該勞氣，因為「冷嘲熱諷」已經聽得太多，就係唔知點解今次會「著咗」～ 如果一笑置之，根本唔會有件咁嘅事發生～ 2）不該稱呼該「工作人員」為 #港聞記者，因為再三思量，其實佢應該係一位後生嘅技術人員。應該體諒喺落雨嘅情況，要做好新聞採訪，大家都不容易。 3）不該引用 #馬尼拉人質事件 ～ 因為是我採訪生涯感受最深的一次。但忽略會勾起相關人士的回憶，是我不對！亦因此決定刪除前post。並在此鄭重向「事件」影響的所有人道歉，對不起 4）不該「認真」？但我確信做任何事應該『尊重自己的專業』！因為易地而處，如果我去做採訪，係翹埋雙手等收工，咁就真係「阻住晒」。好似今次，我問咗「對上一次持槍傷人係幾時嘅事？」而當我想問「非華裔刀手，有幾多個揸行街紙？」嘅時候，我尊重記者會剩返最後兩條問題，所以冇問～ 今次，我會吸取教訓，

未來，我會繼續做好我嘅採訪工作，I shall stay calm & let the results speak.

現年40歲的游莨維畢業於加拿大哈密爾頓市麥馬士達大學，返港後任職保險公司市場主任，2006年參加TVB遊戲節目《一擲千金》中只贏得一元獎金而在數百萬觀眾面前流下男兒淚，被網民封為「一蚊Joe」。

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《東張西望》元老級主持

後來一蚊Joe獲陳志雲賞識而簽約成為TVB藝人，多年來主力擔任主持、間中客串劇集，他的首個採訪節目是2008年初播出的《事必關己》。

他亦是《東張西望》中的「元老級主持」。一蚊Joe在2013年4月於《東張西望》報道葵青貨櫃碼頭工潮事件，事後引起大量觀眾不滿而收到不少投訴。