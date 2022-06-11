【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻　兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業

▲ 馬德鐘的兒子馬在驤悉尼大學機械工程一級榮譽畢業。

馬德鐘與太太張筱蘭的23歲兒子馬在驤（Xiang），遺傳父母優良基因，擁有模特兒的高大身型，而且讀書和游泳皆精。馬在驤今年大學畢業，更獲得悉尼大學機械工程一級榮譽學位，「馬神」夫婦近日赴澳洲出席兒子的畢業禮，見證他人生其中一個重要時刻。

父母感動盼兒子發光發亮

張筱蘭昨日（10日）於微博分享兒子畢業喜訊，這位博士媽媽表示「差不多二十年前我的博士學位畢業典禮，到今天能夠出席你的，時間飛逝如一彈指！」她恭喜兒子獲取機械工程一級榮譽學士學位，同時流露為人父母的喜悅︰

能見證你人生步入另一階段，是每一位父母最安慰最感動的時刻，謝謝你的出現！希望你更上一層樓，為自己的小宇宙發光發亮。

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她寄望兒子能如他的名字「馬在驤」一樣，能夠「龍驤虎步」，做一個善良、志氣高昂、光明磊落的人。媽媽上載了多張在澳洲悉尼大學拍攝的照片，只見馬在驤穿起畢業袍、戴上畢業帽，還戴上眼鏡，一身書卷氣。馬神夫婦一樣有型有款，一家三口拍照如同模特兒般，見到兒子大學畢業，父母笑得最開心。

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游泳精英遺傳媽媽才智

本月即將踏入24歲的馬在驤在澳洲悉尼升讀大學，主修機械工程系。因疫情關係，他一度在香港以遙距方式繼續學業，但似乎對他影響不大，最終仍以一級榮譽的優異成績畢業。

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馬在驤遺傳了媽媽的才智，據悉張筱蘭擁有香港科技大學哲學博士學位，曾赴海外做研究健康、人口老化及認知障礙支援等議題，更擔任港大名譽助理教授。

中學就讀香港法國國際學校的馬在驤專長是游泳，曾在多個泳界比賽有出眾成績，2017年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。其後馬在驤離港，到澳洲悉尼大學升學。

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責任編輯︰王明芳