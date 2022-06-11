【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚

▲ 《我哋係COLLAR》最後一集8女合建舞台，Day爆粗示愛隊友感動落淚。

女團COLLAR的首個「團綜」《我哋係COLLAR》昨晚（10號）推出最後一集，拍攝八女於五月底前往大嶼山進行衝浪及搭建高台的環節。在「女團宣言」的部份，八位成員輪流走上合力搭建的高台，對著隊友及大海呼喊出心底話，多位成員都被感動得落淚；而給人感覺做乖乖女的阿Day（許軼）真性情爆發，向隊友爆粗示愛！

最新影片推介：

在最後一集的《我哋係COLLAR》，節目組安排八位成員到大嶼山享受一日的「Beach Day」，當作是送給忙於工作的COLLAR的禮物。八女被安排分成兩組，分別進行衝浪及沙灘排球的環節，衝浪期間，前一晚只睡了兩小時的阿Day在衝浪板上睡著，絕對是渴睡擔當。

【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持 粉絲唔夠喉盼節目有加長版

節目組安排成員合力以竹枝搭建高台，Marf（邱彥筒）覺得此舉很有意思：「係我哋而家做緊嘢事，我哋不斷去練習、出歌，全部都係起緊我哋未來嘅塔。」Candy（王家晴）亦認為建塔與COLLAR一樣，缺一不可：「單靠一個人無可能完成個塔，就如COLLAR一樣要互相扶持，並肩先能夠去完成。」

【我哋係COLLAR】Staycation合力製作團隊旗幟 COLLAR密集式相處後打開心窗

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

接著八人輪流登上親手搭建的舞台發表各人的「女團宣言」，首先向隊友講出對COLLAR的心底話，再向大海宣讀自己的目標，感性的COLLAR成員在這個環節都不禁留下了感動的眼淚。

【我哋係COLLAR】沈貞巧獲父母全力支持追夢 Gao爸爸撐前世情人：你活得開心就得㗎喇

隊長阿Gao（沈貞巧）打頭陣，一登上舞台已經想喊，她向隊友呼喊：「嚟緊無論遇到乜嘢新嘅挑戰同難關，都想大家記住呢刻嘅我哋，我哋唔好變！」她則寄望自己能夠成為有安全感的隊長、每次站在舞台上都能夠自由自在。

Candy希望八位成員能夠一直走下去，而她則希望自己要努力、不要衰給別人看：「大家話我係進步擔當，但其實每個成員都不停進步緊，我要為左自己而奮鬥！」

【我哋係COLLAR】玩守護天使互相送禮搞喊隊員 Candy貫徹大頭蝦性格一秒「露底」

最眼淺的Winka（陳泳伽）上舞台前已經哭成淚人，她亦自嘲自己的眼淚不值錢：「覺得能夠同你哋7個一齊，係我一生入面幾幸福嘅事。」她則希望自己能夠繼續做個善良和堅強的人。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

堅強的Marf登上舞台，亦已經有欲哭的感覺，她希望COLLAR齊上齊落、無分彼此：「無話邊個好啲、衰啲，大家都係一齊好、一齊衰。而我想自己保持初心，要證明俾大家睇你係可以架！維持自己最重要嘅原則先係你。」

【我哋係COLLAR】芯駖被發現帶青瓜入營 Candy感賽例不公激動流淚

感受到「舞台威力」的Ivy（蘇雅琳）登台後亦眼眶泛淚：「我以前係個唔識分享感受嘅人，但係我前排低潮嘅時候，係你哋每個身上都搵到力量，令我可以繼續行落去，多謝你哋。」而她則認為自己還有很多進步空間，要努力變得更好：「要自己都睇得起自己，咁就唔會無自信喇！」

阿Day希望COLLAR不要解散、十年後仍繼續出歌：「想同所有人講我哋唔使靠啲乜嘢，淨係靠自己唱歌、跳舞都可以好好。」流露出真感情的她更忍不住爆粗示愛：「原來我係好X愛你哋呀！」她則寄語自己要更有自信、不要怯慌。

So Ching（蘇芷晴）登上舞台，第一時間是含淚向隊友道歉：「對唔住，有時我都會有任性嘅時候，多謝你哋包容我，我哋一齊加油！」

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

而壓軸上台的Sumling（李芯駖）則向隊友悔疚：「我呢排有啲內疚，覺得如果我識得跳舞，應該要幫大家多啲，即使將來大家、或者我會有攰、想放棄嘅時候，大家要互相支持，要話俾香港人知，香港女團係有質素。」Sumling坦言COLLAR近日有不少壓力，因為突然多了許多機會但大家未必處理到：「即使要付出、犧牲幾多，我哋都一定要撐過去！」