【外賣奇遇】外送員嫌辛苦出汗將外賣掛樓下單車　大埔步兵呻︰這麼近不會自己去買？【附回應】

▲ 大埔有一名外送員嫌辛苦全身出汗，將外賣隨意掛在樓下單車。

近年外賣平台普及，不少港人都會選用，花錢買方便。昨日大埔有名港男晚上叫屋企樓下餐廳的外賣，見外賣一直未到，查看訊息，發現步兵一連傳來4個訊息，令事主「黑人問號」不禁回覆「下？」，外賣員呻辛苦全身大汗，不肯送上樓隨意將外賣放街邊。事主網上發帖分享此奇事，掀起網民熱議。

大埔外送員埋怨辛苦

昨日（10日），事主在facebook群組「大埔TAI PO」及「大埔人大埔谷」發帖，帖文附有一張電話截圖，顯示昨天晚上10:53，事主用了Food Panda外賣平台叫外賣，付款$83，查看「聯絡你的外送員」一欄，發現外賣員傳來4個訊息，分別在10:43及10:44傳來3個訊息埋怨著。

這麼近的距離不會自己去買？」、「要我從昌運中心跑過來..」、「全身大汗（附有滴汗emoji）」。

相隔對上一個訊息7分鐘，該外送員再傳來一則訊息，通知顧客到樓下某處自行取外賣。事主看過一輪訊息，回覆「下？」，第4個訊息內容︰

不要話我沒有良心，外賣掛在富盈門旁邊的共享單車，自己來取

▲ （網上圖片）

不想出門才叫外賣

事主位處寶湖，外賣叫屋企附近位於寶湖商場2樓的日式料理《阪神》，提及「 唔想行」才用外賣app。他回覆網民有提及，最後有落樓取外賣，「 拎咗，佢掛咗喺度，人唔喺度⋯⋯有投訴，唔知foodpanda點處理」。

網民問事主在家中去共享單車位置是否很近，他無奈說︰「都要落去拎」，有網民也是一頭霧水，問是否事前發生其他事，事主也不理解︰「冇前文，我見佢咁耐未送，㩒入去睇就見到啲msg」。

網民一面倒批評該外賣送遞員不負責任、離譜，當中少有一位網民卻說好話，「雖然呢位外賣送遞員的確係唔夠有責任心，但其實各位外賣送遞員需要四圍走動，去餐廳、又要去埋客人地址，的確係辛苦㗎，要日曬雨淋，就算夜晚都會流汗，所以希望各位盡量體諒各位外賣送遞員。」事主忍不住反駁︰

你係咪嗰位外賣員？我行過去舖頭拎，近過你擺喺度叫我拎拎個嗰位喎？

最新影片︰

網民斥責外賣員不負責任

網民仔細分析該外送員埋怨要他在昌運中心行600至700米去寶湖取餐，誰不知送回寶湖，而他去寶湖旁邊屋苑富盈門放下外賣，估計是想回大埔中心附近繼續跑單。有的留言「佢明唔明自己做緊咩工作?」、「咁串嘅，我都試過叫外賣好近，咁我湊住個初生B出唔到街買唔得咩」、「怕全身汗，街都唔好出啦！學人送外賣」，更多留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Food Panda回應事件

有網民將有關事件向Food Panda了解，Food Panda客戶服務有回覆。

非常感謝你通知我們相關外送員的問題，在此致上最高的歉意。我們會將這次的事宜與狀況反映給營運團隊進行後續的處理，並在系統中對此名代僱送餐員的檔案上註記此次事件，另外進一步跟進、並將評估其服務狀況，誠心地以避免類似的誤會再次發生。

▲ foodpanda有回應是次事件。（網上圖片）

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：羅嘉欣