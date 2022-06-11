【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角

在80年代港產片專演反派演員沈威離世，終年71歲。沈威於70年代起當演員，但一直寂寂無名，直到1984年參演由麥當雄執導的《省港旗兵》，憑出色演技令觀眾留下深刻印象，更憑此片奪1985年香港電影金像獎最佳男配角獎。

不過在《省港旗兵》一幕講沈威被綁在著火的車內掙扎表現驚慌表情的一幕，導演麥當雄在事前卻沒告知沈威用火燒車，待把他被綁後，才在淋滿汽油的車上點火，令到他差點命喪火海。

事後沈威非常生氣，並和麥當雄吵架，所以他獲金像獎也不多謝麥當雄。

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一早睇好周星馳

他之後絕大部份演出都是演奸人角色，比如《義蓋雲天》、《魔翡翠》等。在90年代加入TVB，參演過《刀馬旦》、《笑傲江湖》、《大鬧廣昌隆》等。

他也曾參與幕後工程，1990年自編、自導、自演電影《江湖最后一個大佬》，便邀當時尚未大紅大紫的周星馳參演，可惜影片反應一般。

▲ 2021年內地網劇《布局》成沈威遺作。

復出演內地劇集

在90年代末淡出影視圈，在2019年曾因肺炎及呼吸系統衰竭等陷入昏迷一度病危，幸慢慢甦醒及康復，直到2017年復出參演內地劇集。

今日（6月11日）有消息指他日前於廣華醫院離世，之後其好友向媒體證實沈威死訊，身後事並由「榕光社」接手辦理。