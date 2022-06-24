【七一回歸】7.1康文署康樂設施免費開放　明早可預訂

▲ （資料圖片）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康文署將於七月一日（五）舉辦「香港特別行政區成立二十五周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施。

康文署七月一日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

室內康樂設施：

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

戶外康樂設施：

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

市民可於6月25日（星期六）上午七時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂康樂設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，網上預訂系統於早上繁忙時段或需較長時間進入。

每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。

公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，康文署會確保場地已採取重開處所所需的措施。使用者在進入體育處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入或身處體育處所或其他康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

最新熱門影片:

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚