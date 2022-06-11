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【七一回歸】政府安排8萬基層市民共慶回歸25周年　馬會撥款6.3億贊助

社會 12:45 2022/06/11

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行政長官林鄭月娥今日（11日）到訪黃大仙上邨。（政府新聞處圖片）

由民政事務總署統籌的「共慶回歸顯關懷」計劃今日（11日）舉行啟動禮。行政長官林鄭月娥主持儀式，其後探訪區內弱勢社群家庭，向他們派發25周年慶祝活動禮物包。該活動是是馬會撥款6.3億支持政府慶回歸的多個項目之一。

馬會主席陳南祿指，很高興能參與這次活動，並藉此向受訪家庭送上關懷和祝福。他又指，馬會與市民一樣 「眾心至善」，多年來百分百竭力為香港，此心不變。

林鄭月娥在啟動禮上表示，今年是香港回歸祖國25周年，對國家、特區和香港市民來說，非常有意義。特區政府一直把社區關懷注入慶祝活動，以達致普天同慶的目的。
 
啟動禮後，林鄭月娥在署理民政事務局局長陳積志、香港賽馬會主席陳南祿和黃大仙民政事務專員黃智華陪同下展開家訪活動，先後探訪居於黃大仙上邨的長者戶、新來港單親家庭及少數族裔家庭，了解他們的日常生活和需要，並向他們派發禮物包。

民政事務總署署長張趙凱渝和香港賽馬會行政總裁應家柏亦於啟動禮後聯同義工隊伍，探訪區內基層家庭。

「共慶回歸顯關懷」計劃是回歸25周年的主要慶祝活動之一。十八區民政事務處會聯同區內非政府機構及地區團體推行不同形式的顯關懷活動，包括探訪30萬個基層家庭、安排約8萬名基層市民參加全港性的慶祝活動，例如參觀香港故宮文化博物館和遊覽主題公園、以及安排約12萬名來自弱勢社群的巿民參與地區慶祝活動。

各司局長未來兩星期會聯同各參與計劃的非政府機構及地區團體走訪各區，探訪基層家庭及派發禮物包。

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責任編輯：陳梓蔚

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