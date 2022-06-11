【擠塞徵費】陳帆：收回西隧後擬引進擠塞徵費　今年內徵詢各界意見

▲ 政府擬回收西隧後調整三隧收費。（譚以諾攝）

政府將於明年8月收回西隧專營權，運房局局長陳帆今日發表網誌指，計劃其後徵收三隧「擠塞徵費」，紓緩過海隧道擠塞。擬實施擠塞徵費有三大原則，包括平衡收費水平、不同時段不同收費、以私家車為對象收擠塞徵費。有立法會議員認為日後三隧收費，宜貼近現時東隧的水平。

現時東隧、紅隧均已超負荷，運房局指，紅隧和東隧車流量已超設計容量，幅度平均約40%；以最繁忙一小時計更高達50%。而西隧使用量亦達設計容車量，近年時有擠塞。

政府將在明年8月1日收回西隧專營權，從此西隧將成為政府隧道，隧道費將由政府釐定。為解決隧道擠塞問題，運房局擬在收回西隧後，在三條過海隧道收取「擠塞徵費」。

據運房局向立法會提交文件顯示，擬定擠塞徵費將有3大原則，其一是統一三隧收費水平。局方認為，如三隧收費水平相若甚至統一，可鼓勵駕駛人士在適合的情況下使用西隧，節省額外行車時間，使整體道路網絡使用效率提高。

「擠塞徵費」亦擬加入3個收費時段，分別是繁忙時段、一般時段和非繁忙時段。運房局指繁忙時段收費將會較貴，非繁忙時段收費最便宜，希望透過不同收費時段，避免車流量集中於繁忙時段。

運房局稱由於過海交通的增長主要來自私家車，而私家車載客量少和效率偏低，建議擠塞徵費暫以私家車為重點，騰出道路資源給其他車輛。

陳帆表示，將於6月17日的立法會交通事務委員會向議員簡介「擠塞徵費」的原則，展開「擠塞徵費」的第一階段諮詢。局方會在聽取公眾對擬議「擠塞徵費」各原則的意見後，利用交通模型評估不同隧道收費方案對交通的影響，制訂調整過海隧道費的具體方案，並計劃在今年內再就具體方案徵詢各界意見。若得到社會共識，我們會就調整過海隧道的收費方案，透過修訂法例予以落實。

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責任編輯：陳梓蔚