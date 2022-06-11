【第五波疫情】今日新增851宗感染個案　74宗為輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代疫情最新發展。（資料圖片）

本港疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

【16：40】

本地BA.2.12.1個案增加2宗個案，包括57歲機場貴賓室洗碗工，有機會在本地社區感染。另一個61歲女士住沙田禾輋邨。

【16：35】

院舍方面，今日新增2宗個案，涉2間院舍。學校方面，今日新增1宗個案，涉保良局林文燦英文小學，此校至今錄14宗個案。

【16：30】

今日新增851宗感染個案，其中經核酸檢測覆核涉360宗，有360宗核酸檢測的陽性個案，74宗是輸入個案。

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記者：TOPick港聞組