【變種病毒】再增2人疑染BA.2.12.1均無源頭　包括居大埔廣福道5旬婦

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本港今（11日）增851宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

OmicronBA.2.12.1流入社區，張竹君表示至今錄120宗輸入個案，另有28宗輸入個案亦疑感染BA.2.12.1。

本地感染個案方面，今再增2宗疑染BA.2.12.1，均屬源頭未明，包括一名57歲婦，居大埔廣福道，於機場國泰貴賓室廚房負責洗碗，與其他人應無接觸，料屬社區本地感染，亦不排除受輸入個案感染。

另一宗為則居禾輋邨順和樓的61歲婦，暫未找到與其他個案相關。

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責任編輯：陳梓蔚