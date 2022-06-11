【酒吧爆疫】Racks City酒吧共18人確診　蘇杭街FLM錄13人染疫

▲ （資料圖片）

本港疫情持續，今日（11日）新增851宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日再多2間酒吧出現爆發。

中環雲明行racks city

涉及日期時間：6月4日晚9時起至凌晨2時

涉飲酒、跳舞、桌球

部份顧客在場內無戴口罩

涉9男9女共18個案，年齡介乎21至35歲

最早發病個案：6月6日

上環蘇杭街62號FLM

涉及日期時間：6月4日晚11時起至凌晨2時

涉12男1女共13個案，年齡介乎22至44歲

曾有個案曾到LINQ酒吧

另外，中環酒吧Shuffle多5宗個案，累計112名客人及6名職員染疫。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚