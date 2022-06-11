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【酒吧爆疫】Racks City酒吧共18人確診　蘇杭街FLM錄13人染疫

社會 17:13 2022/06/11

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

本港疫情持續，今日（11日）新增851宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日再多2間酒吧出現爆發。

中環雲明行racks city

  • 涉及日期時間：6月4日晚9時起至凌晨2時
  • 涉飲酒、跳舞、桌球
  • 部份顧客在場內無戴口罩
  • 涉9男9女共18個案，年齡介乎21至35歲
  • 最早發病個案：6月6日

上環蘇杭街62號FLM

  • 涉及日期時間：6月4日晚11時起至凌晨2時
  • 涉12男1女共13個案，年齡介乎22至44歲
  • 曾有個案曾到LINQ酒吧

另外，中環酒吧Shuffle多5宗個案，累計112名客人及6名職員染疫。

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責任編輯：陳梓蔚

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