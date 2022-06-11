【昏迷女童】6歲天瑜化身繪本主角遊動物園　實現2年前跟爸爸約定去餵長頸鹿

▲ 6歲天瑜化身繪本主角遊動物園。

6歲女童周天瑜的醫療事故引起各界關注，天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術後，全身癱瘓，昏迷卧床至今約25個月。本月是天瑜的生日月，即將7歲的她收到一份別出心裁的禮物，化身繪本主角，實現了手術前許下的願望，就是遊動物園餵長頸鹿。

昨日（10日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發帖更新探訪天瑜的情況，日前收到一位熱心網民的禮物，是一本名為《天瑜遊動物園》的繪本，爸爸大讚該禮物很有心思，特意帶到醫院給天瑜看，相信女兒會喜歡。

▲ 周天瑜現時發生醫療事故第25個月。（影片截圖：天瑜醫療事故關注組fb）

天瑜化身繪本主角遊動物園

帖文附有一段影片記錄了爸爸對天瑜的話語，爸爸說帶了份禮物前來，是網上一位姐姐送她，爸爸拿起向女兒解說，

你望下，呢個袋不是那麼簡單，袋上面有天瑜樣子變馬騮仔，爸爸打開給你看，這本書叫《天瑜遊動物園》，裡面有天瑜去旅行去動物園玩。

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周父打開特製繪本讀著「今天，我來到動物園，看看誰在裡面」，又揭頁給天瑜看看有甚麼小動物。

一打開見到天瑜最鍾意的長頸鹿，妹妹成日都話想去動物園餵長頸鹿，係咪？下一頁，天瑜變了馬騮仔爬樹喎，爸爸慢慢慢慢同你睇，你鍾唔鍾意呢本故事書？

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約定同遊動物園

其實天瑜很喜歡動物，在早前帖文，周父曾分享2020年5月20日即天瑜手術前一天父女對話的影片，因為知道手術後天瑜臉上會留下疤痕，所以周父當時希望拍片留念，爸爸問天瑜手術後最想做甚麼，天瑜說想餵魚、看海豚、餵長頸鹿。

周父早在家中養了一缸魚等女兒回家餵，他亦想起2018年的夏天，周氏一家四口去泰國旅行，讓天瑜留下深刻印象。天瑜說：「我要餵長頸鹿食嘢」，是她在遊泰國時，看到哥哥餵飼長頸鹿，可惜自己膽小不敢走近，而事後常常嚷著要餵。

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爸爸記下跟女兒的約定，用不同方式去實現，包括為女兒精心揀選新屋牆紙，很多可愛動物，色彩豐富，希望女兒在房中如同置身動物園，並承諾只要情況可許，爸爸會帶她去動物園。

其實爸爸在你的新房間裡也開設了一個小小動物園⋯⋯不用多久，爸爸就可以接你回家，待你回家後，我相信你會慢慢好起來，到時我們一家又再手牽手地到動物園玩。

天瑜爸爸在帖文留言指出「預計7月底新家裝修完工，希望8月初可以入伙吧」，相信很快就可接天瑜回家照顧。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今25個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

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責任編輯︰顏紫燕